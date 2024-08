Tony Ramos se emociona com homenagem surpresa em aniversário de 76 anos

O ator Tony Ramos ganhou um bolinho surpresa de aniversário no palco após se apresentar ao lado de Denise Fraga; confira

O ator Tony Ramos foi surpreendido no domingo, 25, com uma homenagem surpresa no palco do Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro. O artista, que completou 76 anos de vida, ganhou um bolinho especial logo após apresentar a peça 'O que só sabemos juntos', ao lado da atriz Denise Fraga.

Em vídeo publicado nas redes sociais da atriz Cláudia Abreu, Tony aparece recebendo o bolo enquanto Denise e os demais presentes na plateia cantam o famoso 'parabéns'. Nas imagens, é possível perceber o veterano bastante emocionado com a surpresa.

"Que noite linda e emocionante! E ainda tive a sorte de assistir 'O que só sabemos juntos' no aniversário do Tony. O teatro é mesmo o lugar dos melhores encontros, seja no palco ou na plateia", escreveu Cláudia na legenda da publicação.

Vale lembrar que Tony Ramos retornou aos palcos após 20 anos se dedicando ao audiovisual. Em maio deste ano, o ator sofreu um hematoma subdural, um acúmulo de sangue que se forma entre o cérebro e o crânio, e precisou realizar duas cirurgias no cérebro às pressas. Ele se recuperou bem e rapidamente voltou ao trabalho.

