Antônio Fagundes volta aos palcos e revela: 'Uma mente sã num corpo são'

Em entrevista à CARAS Brasil, Antônio Fagundes fala da ansiedade para a estreia da peça Dois de Nós e revela como equilibra a mente e o corpo

Experiente e consagrado, Antônio Fagundes (75) ainda sente as reações emocionais da estreia de um novo trabalho. Prestes a iniciar temporada da comédia teatral Dois de Nós, no Teatro Tuca - PUC-SP, nesta quinta-feira, 5, o ator vive momentos ansiosos. Para colocar o corpo e a mente no devido lugar, o ator tem um estilo de vida saudável aliado a uma alimentação equilibrada.

Em entrevista à CARAS Brasil, o astro das novelas brasileiras conta que segue focado na prática de exercícios físicos acompanhado de um profissional. Ele revela que o movimento do corpo ajuda a criar forças em todos os desafios profissionais.

"Vou quatro vezes por semana ao Instituto Cau Saad, exercitando o corpinho para liberar a mente, há mais de cinco anos. Dizem: "mens sana in corpore sano [uma mente sã num corpo são]". Verdade. Sem esse apoio tudo seria muito mais difícil, quase impossível. Além do 'shape' que fica nos trinques. Recomendo", afirma.

Além dos exercícios físicos, Antônio tem uma rotina intensa de ensaios para subir ao palco de 5 de setembro a 15 de dezembro deste ano. O novo desafio será encarado ao lado dos atores Christiane Torloni (67), Thiago Fragoso (42) e Alexandra Martins (45).

"Subimos na cama; corremos de lá pra cá; senta; levanta, uma hora e meia falando sem parar, andando de um lado pro outro, carregados de humor, emoção, o pensamento do autor na ponta da língua, a atenção fixa na reação da plateia. Venha conferir: no Tuca, Dois de nós", avisa.

Dois de Nós narra a história de dois casais de gerações diferentes que se encontram num quarto de hotel. A partir daí, diálogos reveladores entregam segredos que provocam uma série de situações emocionais, dando um toque divertido e reflexivo para quem acompanha a peça.