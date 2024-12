Ana Maria Braga anuncia o fim da luta contra o câncer: 'Eu tô de alta total'

Acabou o tratamento! Ana Maria Braga revela que está curada do câncer e não precisa mais fazer acompanhamento médico periódico

A apresentadora Ana Maria Braga deu uma ótima notícia no último dia de 2024. Nesta terça-feira, 31, ela contou que está em remissão total do câncer.

Em 2020, ela foi diagnosticada com metástases de um tumor no pulmão nos rins e no cérebro. Desde então, a comunicadora fez o tratamento e o acompanhamento médico periódico. Agora, ela recebeu alta médica e já pode se considerar curada da doença .

"Foi uma notícia tão boa que eu recebi há duas semanas! Eu faço uma revisão periódica, essa era uma revisão de cinco em cinco anos e, nesta última, eu fui liberada de todas as outras revisões. Eu tô de alta total! Quer dizer que câncer teve uma remissiva. Não se esperava isso porque era o câncer que eu tinha apenas 10% de chance. Foi constatado que eu estou na remissão do câncer! Já não tenho mais nenhuma possibilidade... Nenhuma não porque a gente nunca sabe, mas medicamente, não tem possibilidade do câncer voltar", disse ela.

Ana Maria Braga surge de biquíni

A apresentadora Ana Maria Braga exibiu sua beleza impecável ao compartilhar como curtiu o dia de Natal. De férias da TV, a estrela saiu para curtir um passeio de barco com seu namorado, o jornalista Fabio Arruda, e posou só de biquíni.

Em um post nas redes sociais, ela apareceu com um modelito rosa de bolinhas enquanto renovava o bronzeado ao ar livre. Na segunda foto do carrossel, a loira surgiu abraçada com seu amor.

"Pegando a energia do sol e compartilhando os melhores momentos com quem faz a vida brilhar ainda mais", disse ela.

