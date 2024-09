Na madrugada desta segunda-feira, 02, a apresentadora Ana Clara Lima usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo sobre sua vida pessoal

Na madrugada desta segunda-feira, 02, a apresentadora Ana Clara Lima usou suas redes sociais para compartilhar um momento pessoal. Ela revelou ter sido diagnosticada com psoríase, uma doença autoimune que causa manchas avermelhadas na pele. Em seus stories no Instagram, a ex-BBB contou que descobriu três novas lesões nos últimos meses, que podem ter sido causadas por conta de estresse.

"Descobri há uns 3 anos que eu tenho psioríase - para quem não sabe é uma doença autoimune de pele - e há 2 anos, em agosto de 2022, eu fiz um tratamento super forte para psioríase direto no sistema imunológico. Estava em uma fase da psioriase que estava muito descontrolada e isso era uma coisa que me desestabilizava muito, porque era uma coisa que mexia muito com a minha autoestima também", disse ela.

Logo em seguida, a apresentadora do reality show Estrela da Casa contou que a doença costuma se manifestar em extremidades, como joelho, cotovelo, couro cabeludo e até no tecido que reveste os órgãos e alertou: "É perigoso, porque afeta o sistema imunológico".

E ela contou que recorreu ao tratamento com pomadas, cremes e hidratantes, mas que não deu resultado."No meu caso, a psioriase se manifesta em mim com pequenas lesões. Eu fiz esse tratamento porque tinha tantas lesões pelo corpo . O jeito de tratar [de forma tópica] com pomadas, na pele, não deu certo, porque tinha tantas lesões pelo corpo, que eu não conseguia passar [a pomada] lesão por lesão, e isso é uma coisa que me desestabilizava muito, porque parecia que eu estava com catapora no corpo."

"Eu tirava foto e me incomodava, as roupas que usava me incomodavam, as lesões... na época, eu estava apresentando o Rock in Rio, e hoje, olhando para trás, vejo que uma questão que foi muito grandiosa para mim - e que é, na maioria dos casos - foi o desequilíbrio emocional. Estava em uma fase muito difícil emocionalmente e psicologicamente falando. Estava em uma fase bem complicada e a psioríase veio com tudo", desabafou.

Estresse

Depois do tratamento, a doença se estabilizou, mas o estresse faz com que as lesões voltem a aparecer. "Semana retrasada/passada, eu achei três lesões no meu corpo. Fazia muito tempo que eu não tinha. Passei meses com uma na minha mão, mas achei 3 lesões no corpo - sendo 2 no meu rosto. São os excessos que a gente tem na vida, que a gente faz, e o médico falando que é estresse... nossa vida é se estressar. Nossa vida é estar alerta o tempo todo. E aí é o que a gente faz para contrapor esse estado de alerta, essa tensão que a gente tem o tempo todo", refletiu.

E completou: "Tenho buscado cada vez mais coisas que trazem o equilíbrio para esse outro lado de tensão o tempo todo. A chave é você perceber os sinais. Passei anos da minha vida sem entender os sinais do meu próprio corpo - até eles começarem a ficar esfregados na minha cara".