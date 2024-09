Amanda Kimberlly desabafa após críticas por não amamentar a filha: 'Tristeza'

A modelo Amanda Kimberlly lamentou a onda de ataques após Helena, sua filha com Neymar, aparecer em foto com uma mamadeira

A modelo Amanda Kimberlly fez um breve desabafo na tarde deste domingo, 8, após se deparar com uma onda de críticas em relação a amamentação de sua filha, Helena. A pequena, que completou 2 meses recentemente, é fruto de uma relação com o jogador de futebol Neymar Jr.

O assunto veio à tona após a atriz Maisa Silva, grande amiga de Amanda, publicar uma foto onde a bebê aparece se alimentando através de uma mamadeira. Em meio a comentários maldosos, a modelo decidiu romper o silêncio para se defender.

Em seus stories no Instagram, Amanda Kimberlly revelou que só conseguiu amamentar a bebê com leite materno por um período de 1 mês. De acordo com ela, sua saúde mental, na época, foi o principal motivo para a interrupção.

"Fico pensando, como é a vida e a saúde mental de uma pessoa (muitos fakes) que diz saber tudo (muitas até afirmam) sobre a minha. Agora a pauta é a amamentação da minha filha. Fiquei observando essa foto e fui invadida por tantos sentimentos, dor, angústia, impotência, tristeza…", iniciou ela.

"Mas o melhor e maior de todos era o amor, por um mês eu consegui viver a amamentação. Infelizmente minha saúde mental atrapalhou muito esse processo, foram dias e noites indo até o meu limite", continuou Amanda Kimberlly. Em seguida, ela frisou que uma mulher não se torna menos mãe por não conseguir amamentar o filho.

"Parabéns para quem tem esse privilégio de produzir [leite], parabéns também para as mamães que passaram pelo o que eu passei, você não é menos mãe por isso", finalizou a modelo. Em outra publicação, ela resgatou uma foto especial do momento em que amamentou a pequena Helena.

Amanda Kimberlly desabafa sobre amamentação após críticas - Reprodução / Instagram

Filho de Neymar Jr aparece em foto inédita com a irmã caçula

Recentemente, o filho de Neymar Jr, Davi Lucca completou 13 anos e ganhou homenagens nas redes sociais. Inclusive, ele foi homenageado pela modelo Amanda Kimberlly, que é mãe de Helena, filha caçula do jogador de futebol.

Nos stories do Instagram, Amanda compartilhou uma foto inédita de Davi com Helena. Na imagem, ele apareceu dando um beijo na cabeça da irmãzinha durante um encontro deles.

Vale lembrar que Davi, fruto do antigo relacionamento de Neymar Jr com Carol Dantas, estava ao lado do pai no dia do nascimento de Helena em uma maternidade de São Paulo. Além do primogênito e da caçula, o jogador de futebol também é pai da pequena Mavie, de 11 meses, fruto de sua união com Bruna Biancardi; confira o registro!