Adriana Sant'Anna revela que Rodrigão já recebeu resultado da biópsia de tumor

A influenciadora digital Adriana Sant'Anna usou as redes sociais na manhã deste domingo, 8, para falar sobre a saúde do marido, Rodrigão. Em seus stories no Instagram, ela contou aos seguidores que o ex-BBB já recebeu o resultado da biópsia, realizada nos últimos dias.

Diagnosticado com um tumor na glândula suprarrenal esquerda, Rodrigão precisou realizar uma cirurgia delicada em agosto e passou cerca de 12 dias internado. Na manhã de terça-feira, 3, ele recebeu alta hospitalar e pôde seguir se recuperando em casa.

Sem revelar muitos detalhes, Adriana Sant’Anna optou por deixar o marido revelar o resultado. De acordo com a influenciadora, ainda no dia de hoje, o marido publicaria um registro explicando melhor as informações da biópsia.

"Bom dia. Estou passando para dizer que o resultado da biópsia do tumor que foi retirado saiu na sexta-feira. Rodrigo vai gravar um vídeo hoje para compartilhar com vocês", escreveu Adriana. Vale lembrar que, nos últimos dias, ela precisou vir a público rebater comentários maldosos sobre a saúde do marido.

Na ocasião, a famosa revelou a verdadeira causa do tumor do marido após receber mensagens de seguidores especulando uso de hormônios. "Em meio a dor, recebi esse tipo de comentário e mentira! Você tem noção do que escreveram? Rodrigo não usa hormônios e nem usava. Tanto que os médicos ficaram impressionados com os exames dele", disse ela, na ocasião.

"A causa do tumor de Rodrigo é única e exclusivamente GENÉTICO. É uma incompatibilidade genética que pode acontecer comigo, com você, com seus pais.. enfim.. quando eu li, eu NÃO ACREDITEI!", completou.

Adriana Sant'Anna mostra momento emocionante de Rodrigão com os filhos

Recentemente, a influenciadora digital Adriana Sant'Anna compartilhou um momento bastante especial com os seguidores. Em seu Instagram oficial, a ex-participante do BBB 11 mostrou um vídeo emocionante do marido, Rodrigão, com os dois filhos do casal.

O companheiro de Adriana recebeu alta hospitalar na manhã de terça-feira, 3. Diagnosticado com um tumor na glândula suprarrenal esquerda, ele realizou uma cirurgia delicada e passou cerca de 12 dias internado.

No registro publicado por Adriana Sant’Anna, Rodrigão aparece recebendo carinho dos herdeiros Rodrigo, de 8 anos, e Linda, de 6. "Papai, daqui a quantos dias você vai melhorar?", perguntou a filha do casal ao abraçá-lo; confira mais detalhes!