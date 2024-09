Adriana Sant'Anna celebra alta hospitalar de Rodrigão após retirada de tumor

Boas notícias! Marido da ex-BBB Adriana Sant'Anna, Rodrigão recebeu alta após 12 dias de internação e seguirá se recuperando em casa

Adriana Sant'Anna usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 3, para dividir com o público uma ótima notícia sobre a saúde do marido, Rodrigão. Em seu Instagram oficial, a ex-participante do BBB 11 revelou que o companheiro recebeu alta hospitalar e já pode seguir se recuperando em casa.

Nos últimos dias, Rodrigão foi hospitalizado após sofrer um sangramento intra-abdominal. Depois de realizar diversos exames, ele foi diagnosticado com um tumor na glândula suprarrenal esquerda e precisou passar por uma cirurgia delicada.

Agora, após 12 dias de internação, o marido de Adriana Sant’Anna finalmente poderá retornar para a residência da família. "Estamos indo pra casa! 12 dias de intensivo com Jesus nesse hospital! Tem noção do quão apaixonados estamos pelo nosso Pai?", iniciou ela na legenda da publicação.

"Vivemos a permissão Dele, vivemos a vontade Dele e nunca sentimos medo. Sabíamos e sabemos que apenas Ele tem o controle de tudo. Sempre falamos que não amamos Jesus pelo o que Ele pode nos dar ou fazer, mas sim, por Ele ser quem Ele é! Nosso Pai, nosso amado e a fonte da nossa vida. Estamos saindo daqui ainda mais fortes como casal e filhos de Deus", continuou Adriana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Sant ‘ Anna (@santanaadriana)

Na última segunda-feira, 2, a ex-BBB precisou vir a público rebater comentários maldosos a respeito do quadro de saúde do marido. Em seu perfil, ela revelou a verdadeira causa do tumor do marido após receber mensagens de seguidores especulando uso de hormônios.

"Em meio a dor, recebi esse tipo de comentário e mentira! Você tem noção do que escreveram? Rodrigo não usa hormônios e nem usava. Tanto que os médicos ficaram impressionados com os exames dele", iniciou Adriana Sant'Anna.

Na sequência, a influenciadora revelou que o problema de saúde do marido foi causado por uma questão genética: "A causa do tumor de Rodrigo é única e exclusivamente GENÉTICO. É uma incompatibilidade genética que pode acontecer comigo, com você, com seus pais.. enfim.. quando eu li, eu NÃO ACREDITEI!", disparou.

Rodrigão ganha declaração de Adriana Sant'Anna

