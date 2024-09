Adriana Sant'Anna mostra momento emocionante de Rodrigão com os filhos

Após Rodrigão receber alta hospitalar, Adriana Sant'Anna registrou um momento especial do ex-BBB em casa com a família; veja vídeo

A influenciadora digital Adriana Sant'Anna usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 4, para compartilhar um momento bastante especial com os seguidores. Em seu Instagram oficial, a ex-participante do BBB 11 mostrou um vídeo emocionante do marido, Rodrigão, com os dois filhos do casal.

O companheiro de Adriana recebeu alta hospitalar na manhã de terça-feira, 3. Diagnosticado com um tumor na glândula suprarrenal esquerda, ele realizou uma cirurgia delicada e passou cerca de 12 dias internado.

No registro publicado por Adriana Sant’Anna, Rodrigão aparece recebendo carinho dos herdeiros Rodrigo, de 8 anos, e Linda, de 6. "Papai, daqui a quantos dias você vai melhorar?", perguntou a filha do casal ao abraçá-lo.

A influenciadora ainda agradeceu todas as mensagens de carinho que tem recebido nos últimos dias. Bastante emocionada, Adriana não conseguiu segurar as lágrimas ao celebrar o retorno do marido para casa.

"Passando aqui para agradecer mais uma vez as orações de vocês. A gente ainda não está acreditando, toda hora o Rodrigo fala: 'Minha vida, você tem noção, estou em casa, estou em casa!'. E a gente chora", declarou ela.

E completou: "Estou agradecendo a Deus toda misericórdia, por mais uma chance de vida. É um recomeço. Obrigado pela oração, clamor, por colocar o nome do meu marido nas orações como se fosse alguém das suas famílias".

