Adriana Sant'Anna rebate comentários sobre o marido após retirada de tumor: ‘Maldade’

Após a cirurgia de remoção do tumor do marido, Adriana Sant'Anna responde a especulações sobre o uso de hormônios e revela causa do tumor de Rodrigão

Nesta segunda-feira, 2, Adriana Sant'Anna usou as redes sociais para responder aos comentários que recebeu após a cirurgia de remoção do tumor de Rodrigão. Em seu perfil, ela compartilhou algumas das mensagens em que seguidores especularam sobre o uso de hormônios, rebateu as críticas e revelou a verdadeira causa do tumor do marido.

Para quem não acompanhou, Rodrigão, ex-participante do Big Brother Brasil, enfrentou um problema de saúde recentemente. No dia 23 de agosto, ele foi hospitalizado após sofrer um sangramento intra-abdominal. Após vários exames, foi diagnosticado com um tumor na glândula suprarrenal esquerda e precisou passar por uma cirurgia delicada.

Agora que Rodrigão já deixou o Centro de Terapia Intensiva, Adriana, que também é ex-participante do Big Brother Brasil, resolveu rebater as especulações sobre a saúde do marido. Em seu perfil, a influenciadora compartilhou algumas mensagens que recebeu, incluindo especulações de que o empresário usaria hormônios para definir o corpo.

“Mudou tanto que está lá no hospital! Sobrecarregou o fígado de bomba”, disse uma seguidora. “Exatamente! E ficam aqui falando de Jesus para passar credibilidade e enganando o povo”, criticou mais uma. “Povo cai na enganação deles”, opinou outro. Em resposta, Adriana afirmou que seu marido nunca usou hormônios e rebateu as críticas.

“Guardei esse print pra mostrar até onde vai a maldade do ser humano. Em meio a dor, recebi esse tipo de comentário e mentira! Você tem noção do que escreveram? Rodrigo não usa hormônios e nem usava. Tanto que os médicos ficaram impressionados com os exames dele”, Adriana lamentou os comentários sobre o marido.

Na sequência, a influenciadora revelou que o problema de saúde do marido foi causado por uma questão genética: “A causa do tumor de Rodrigo é única e exclusivamente GENÉTICO. É uma incompatibilidade genética que pode acontecer comigo, com você, com seus pais.. enfim.. quando eu li, eu NÃO ACREDITEI!”, disparou.

“Eu só quero que você saiba que mesmo em meio a dor, algumas pessoas caminharão em sua direção para tentar te destruir, mas do outro lado, Deus enviará um exército pra te levantar! Vos seguidores e seguidores, foram um exército que Deus levantou para orar e declarar vida sobre Rodrigo. Muito obrigada!”, Adriana agradeceu o apoio dos seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Sant ‘ Anna (@santanaadriana)

Rodrigão ganha declaração de Adriana Sant'Anna:

Doze horas após a cirurgia, Rodrigão já deixou o Centro de Terapia Intensivo e seguiu para o quarto do hospital, onde segue em recuperação. Neste sábado, 31, Adriana Sant'Anna usou suas redes sociais para compartilhar um vídeo antigo do casal, em que os dois aparecem dançando no quarto juntinhos, em clima de romance, fazendo uma reflexão.