Adriana Sant'Anna descobre doença após ter crise alérgica

Em suas redes sociais, Adriana Sant'Anna sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

A famosa segue uma dieta bem regrada sem glúten e sem lactose, já que tem intolerância. Porém, ao dar uma escapadinha, Adriana teve uma reação alérgica e descobriu outra doença ao procurar um médico. Ela descobriu que tem resistência à histamina.

"Como se não bastassem as intolerâncias que tenho, de repente foi descoberto uma resistência à histamina em mim. É uma minoria da minoria que tem isso. Têm as questões de rico em um corpo de pobre. Por eu ter uma disciplina muito grande na minha alimentação, não fazia sentido quando, às vezes, eu comia um pedacinho de croissant, começar a pipocar o meu rosto. Eu não como porcaria, mas às vezes, ia a um hotel e comia um pedacinho de croissant. As crianças viviam falando: 'Mamãe, prova isso aqui'. Eles sabem que sou muito disciplinada e não falho na minha alimentação porque sinto tudo muito rápido", disse.

Adriana fez questão de mostrar uma foto do seu rosto repleto de manchas vermelhas. "Fui para Miami, no final de semana passado, e comi um pedaço de croissant e macarrão com glúten. Olha o que aconteceu com a minha pele! Vocês vão ficar muito chocados", mostrou.

Agora, a condição já está bem melhor, mas ela precisou restringir ainda mais a alimentação. "Eu além de fazer todo o processo de jejum para limpar, comecei a fazer jejum de 20 horas, tive que retirar vários alimentos que amo comer como avocado, morango, tomate... A comida que estou comendo não pode ficar mais do que 24 horas na geladeira. E ainda tenho que tomar um medicamento. Em menos de uma semana, está limpando tudo com jejum intermitente, alimentação limpa, histamina digest e ácido que a Dr Karla passou", contou.

Timidez da filha

A ex-BBB Adriana Sant’Anna compartilhou com seus seguidores um relato sobre o avanço do tratamento da timidez de sua filha, Linda, fruto do casamento com o também ex-BBB, Rodrigão, juntos eles também são pais de Rodrigo.

Adriana já havia expressado outras vezes a vontade de curar a filha da timidez: “Tive um discernimento muito forte sobre não permitir a timidez na vida dela! Não ignorem seus filhos! Não ache normal!”, afirmou.

Agora, a ex-BBB explicou como age para ajudar a filha: “Eu nunca fiquei falando ‘ai, ela é tímida'. Por exemplo, se alguém ia cumprimentar ela e ela não cumprimentava, para justificar a falta de educação eu poderia dizer ‘ai, ela é tímida'”, iniciou.

“Eu sei que tudo aquilo que eu falar sobre os meus filhos e eu falar para eles, eu estou gerando uma identidade neles, então eu nunca fiz isso com Linda. E se alguém falava ‘ai, ela é tímida', eu falava ‘não, não é. Ela só não quer falar, só não quer papo', como eu, tem dia que eu também não quero falar com ninguém, não quero olhar na cara de ninguém. A gente tem que respeitar as crianças!”, explicou.

