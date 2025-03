Adriana Sant'Anna se assusta com alerta de tornado ao levar filhos à escola

Prestes a assistir à apresentação escolar dos filhos, Adriana Sant'Anna foi surpreendida por um anúncio de tornado na região: "Do absoluto nada"

Nesta segunda-feira, 10, Adriana Sant'Anna foi pega de surpresa por um alerta de tornado enquanto levava os filhos, Rodrigo, de 8 anos, e Linda, de 6, à escola. Morando nos Estados Unidos, a ex-BBB usou as redes sociais para mostrar que estava apressada para entrar no carro e se proteger da mudança climática inesperada.

"A gente acabou de chegar para a apresentação escolar das crianças, só que está com aviso de tornado e a gente está tendo que ir para o carro. Anúncio de tornado do absoluto nada!", contou a esposa de Rodrigão, enquanto caminhava sentindo o vento intenso balançar seus cabelos.

Algumas horas depois, ela retornou às redes sociais para tranquilizar os seguidores. "Já estou em casa! Não deu nada, graças a Deus! Foi só uma chuva forte. Eles são muito protocolares, ainda mais na escola", esclareceu Adriana.

Confira uma publicação recente de Adriana Sant'Anna nas redes sociais:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Sant ‘ Anna (@santanaadriana)

Furacão

Em outubro, Adriana Sant'Anna e Rodrigão enfrentaram a passagem do furacão Milton em sua mansão na Flórida, nos Estados Unidos. Após algumas horas sem luz, a influenciadora digital conseguiu restabelecer a energia e reapareceu em suas redes sociais para mostrar os estragos deixados pela tempestade em sua residência.

Nas redes sociais, Adriana compartilhou um clique que mostrava as árvores de seu quintal curvadas pelo vento intenso durante a passagem do furacão. Felizmente, a tempestade perdeu força ao atingir a cidade, causando menos destruição do que o previsto. Em seguida, a influenciadora compartilhou registros dos danos em sua mansão.

Adriana mostrou que algumas árvores caíram e alguns móveis de sua lareira externa foram carregados pelo vento. Além disso, a influenciadora revelou que as portas de madeira de um móvel externo da churrasqueira também foram levadas pela forte ventania, e contou que os itens eram novos: “Marcenaria novinha que mandei fazer”, escreveu.

Questionada pelos seguidores, a influencer e ex-sister revelou que não sentiu medo durante a tempestade e que o rastro de destruição não causou grandes dores de cabeça, pois ela é muito grata pela vida: “Nada, absolutamente nenhum medo. Estou em um estágio onde viver é lucro. Já não tenho controle de mais nada da minha vida”, disse.

“A hora que Ele quiser tirar o sopro de vida, Ele tirará. Esse furacão não tirou a minha paz", declarou Adrianna. Veja as fotos.

Leia também:Adriana Sant'Anna descobre doença após ter crise alérgica