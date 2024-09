A atriz Vannessa Gerbelli fez uma reflexão nas redes sociais ao compartilhar uma foto exibindo seu corpão sarado e ganhou elogios

Vannessa Gerbelli agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 6, ao exibir seu corpão sarado. Ela dividiu um registro em que aparece de frente ao espelho, usando um biquíni preto com detalhes brancos.

Na legenda, a atriz fez uma reflexão. "Essa foto esteve no meu feed e eu retirei porque, num ímpeto feminista, não queria ser vista como objeto. Bobagem. Tudo nas redes sociais são objetos de desejo, comparação, julgamento… não é???", disse ela no começo do texto.

Em seguida, Vannessa falou sobre a decisão de compartilhar novamente a foto. "Então agora posto pra ficar, porque é meu corpo e eu gosto dele… e eu estava muito feliz comigo mesma nesse dia", confessou a atriz, finalizando o post.

Rapidamente ela recebeu diversos elogios. "Gata", disse a atriz Regiane Alves. "Gata linda. A gente gosta também", escreveu Bianca Rinaldi. "Belíssima", falou uma seguidora. "Magnífica", afirmou outro. "Que linda", comentou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vannessa Gerbelli (@vanessagerbelli)

Vannessa Gerbelli empresta alma de mãe para falar de saúde mental nos palcos

Em entrevista à CARAS Brasil, Vannessa Gerbelli falou sobre o musical 'Querido Evan Hansen', adaptação brasileira para uma premiada produção da Broadway. A artista acredita que o novo projeto pode ser importante para ajudar algumas pessoas a enxergarem o impacto das redes sociais na saúde mental.

"Eu espero que [as pessoas] se conectem com a vulnerabilidade das personagens. A gente vive a opressão de ter que ser sempre melhor, de ter que ser boa mãe, boa profissional, bela, correta. As redes sociais nos colocam os parâmetros mais inalcançáveis e uma patrulha horrível. Cancelamentos, ofensas. Estamos perdendo a noção do que é virtual e o que é real. É um momento muito desafiador e angustiante", desabafa.

"Espero que essa peça traga alívio para as pessoas. Que vejam que é normal não ser popular, não ter milhões de seguidores, não ser lindo e rico. Que vejam que é humano e é normal falhar. Que o que nos torna mais interessantes, mais profundos e belos é justamente a nossa vulnerabilidade", acrescenta. Confira a entrevista completa!