Vanessa Gerbelli empresta alma de mãe para falar de saúde mental nos palcos: 'Perdendo a noção'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Gerbelli revela que maternidade foi importante para atuar no musical Querido Evan Hansen, que aborda sobre saúde mental

Prestes a estrear no teatro com o musical 'Querido Evan Hansen', adaptação brasileira para uma premiada produção da Broadway, Vanessa Gerbelli acredita que o novo projeto pode ser importante para ajudar algumas pessoas a enxergarem o impacto das redes sociais na saúde mental. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista conversou sobre a nova empreitada profissional, a qual ela acredita ter experiências muito semelhantes com sua personagem, que é uma mãe solo.

Com estreia marcada para o próximo sábado, 2, no Teatro Liberdade, em São Paulo, Querido Evan Hansen conta a história de Evan, um estudante que possui transtorno de ansiedade e que se considera invisível dentre seus colegas, até que é surpreendido por um evento em sua escola.

"Eu espero que [as pessoas] se conectem com a vulnerabilidade das personagens. A gente vive a opressão de ter que ser sempre melhor, de ter que ser boa mãe, boa profissional, bela, correta. As redes sociais nos colocam os parâmetros mais inalcançáveis e uma patrulha horrível. Cancelamentos, ofensas. Estamos perdendo a noção do que é virtual e o que é real. É um momento muito desafiador e angustiante", desabafa.

"Espero que essa peça traga alívio para as pessoas. Que vejam que é normal não ser popular, não ter milhões de seguidores, não ser lindo e rico. Que vejam que é humano e é normal falhar. Que o que nos torna mais interessantes, mais profundos e belos é justamente a nossa vulnerabilidade".

No espetáculo, Vanessa é Heidi Hansen, mãe do protagonista, a qual ela garante ter algumas coisas em comum e por isso, não sofreu tanto com a preparação para o musical.

"Não tive muito trabalho [na preparação e pesquisa] , me separei do pai do meu filho quando ele era ainda bebê e isso foi bem difícil. O pai dele sempre o proveu e amparou, mas eu sei o que é um sonho de família desfeito e, no dia a dia, que é o momento em que ocorre a criação dos filhos propriamente, fui mãe solo também por muitos anos. Isso implica em vários anos de expectativas e culpas, como toda mulher que trabalha, cria filhos e estuda. Sobre esse aspecto, não foi difícil interpretar a Heidi", avalia.

Leia também: Famosos comemoram estreia de premiado musical no Brasil: 'Todos deveriam ter a chance de assistir'

Ainda sobre a rotina da maternidade, a atriz aproveitou para falar sobre sua própria experiência e garante que manter o equilíbrio entre carreira e família ainda é um verdadeiro desafio pessoal. "Esse é o maior desafio da mulher contemporânea. Somar isso à criação de um filho que é mais complexo ainda, porque um filho é outro indivíduo, com sua vida toda para administrar, seus compromissos, demandas, desejos. Tive a sorte de ter pessoas fiéis que me ajudaram em momentos de muito trabalho", confessa.

Apesar de estar trabalhando bastante no teatro, Vanessa conta que já tem pensado em novos projetos para os próximos anos. "Tenho uma série ficcional que estou desenvolvendo que pretendo oferecer para alguns estúdios. Além disso, um musical que escrevi, com canções do Zeca Baleiro, que estou louca para conseguir montar", finaliza.