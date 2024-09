Vanessa Lopes exibe antes e depois de procedimentos estéticos

Após realizar alguns procedimentos estéticos, Vanessa Lopes destacou diferenças entre antes e depois e celebrou: "Ficou muito natural"

Na última quinta-feira, 26, Vanessa Lopes usou as redes sociais para celebrar os resultados dos procedimentos estéticos que realizou. Por meio dos Stories do Instagram, a ex-BBB compartilhou imagens mostrando o antes e depois, expressando sua satisfação com as transformações.

"Olha aqui gente, dá para ver a melhora, mas não é algo absurdo, exagerado", iniciou ela. "Ninguém sabe falar exatamente o que foi", completou a profissional que realizou os procedimentos.

"Deu uma suavizada nas olheiras, melhoramos o bigode chinês. Até parece que está de maquiagem nas fotos", observou a profissional. "Tenho foto de lado e dá para observar que a gente suavizou a olheira, suavizou o bigode chinês, fez um ponto de luz no queixo para melhorar o contorno facial.", pontuou.

"Ficou muito natural, isso é o que eu mais gosto. Queria mostrar para vocês que dá para fazer sem ser exagerado e ficar natural. Nunca mostrei foto de ninguém para me comparar. Sempre quero melhorar quem eu sou, como eu sou, a minha beleza", declarou Vanessa Lopes.

Ainda nos Stories, a influenciadora deixou uma reflexão para os seguidores. "Então cuidado mesmo ao se comparar, a querer mudar demais, a querer virar alguém. Você tem que tentar se melhorar. Então, eu amei porque ficou bem natural e foram exatamente as queixas que eu tinha".

Vanessa Lopes movimenta a web com vídeo ao lado de Will Smith

Vanessa Lopes agitou as redes sociais na última sexta-feira, 20, ao publicar um vídeo ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que Will Smith! A influenciadora digital esteve entre as celebridades que foram recebidas pelo ator e músico norte-americano antes de sua apresentação no Rock in Rio. E ela não perdeu a chance de ensinar uma coreografia para o artista.

"TikTok com o maior", escreveu ela nos Stories. No registro, a ex-participante do Big Brother Brasil fez uma dancinha simples, com algumas voltinhas, ao lado do ator. Em sua conta oficial no TikTok, a dançarina brincou: "Só no 'Turn turn turn' para o @Will Smith fazer uma tendência brasileira (risos)".

Nos comentários, os fãs se divertiram com a publicação. "Sou fã desse cara, quem não é, né?", comentou um. "Vanessa você está radiante mulher", elogiou outro. "Venceu na vida", declarou mais um. Confira o vídeo.