Vanessa Lopes movimenta a web com vídeo ao lado de Will Smith

Após apresentação de Will Smith no Rock in Rio 2024, Vanessa Lopes aproveitou a oportunidade para registrar dancinha ao lado do astro; confira

Vanessa Lopes agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 20, ao publicar um vídeo ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que Will Smith! A influenciadora digital esteve entre as celebridades que foram recebidas pelo ator e músico norte-americano antes de sua apresentação no Rock in Rio. E ela não perdeu a chance de ensinar uma coreografia para o artista.

"TikTok com o maior", escreveu ela nos Stories. No registro, a ex-participante do Big Brother Brasil fez uma dancinha simples, com algumas voltinhas, ao lado do ator. Em sua conta oficial no TikTok, a dançarina brincou: "Só no 'Turn turn turn' para o @Will Smith fazer uma tendência brasileira (risos)".

Nos comentários, os fãs se divertiram com a publicação. "Sou fã desse cara, quem não é, né?", comentou um. "Vanessa você está radiante mulher", elogiou outro. "Venceu na vida", declarou mais um.

Vale destacar que que Will Smith se apresentou no Palco Sunset na noite de quinta-feira, 19, durante o Rock in Rio 2024. "Estou feliz por estar no Brasil", declarou o astro de Hollywood ao iniciar seu show.

Confira os registros:

Vanessa Lopes desabafa ao mostrar situação de seu rosto com acne

A ex-BBB Vanessa Lopes fez um novo desabafo sobre seu problema com acne no rosto. Em seus stories na rede social, a influenciadora digital compartilhou na segunda-feira, 16, como está a situação das espinhas em sua face.

Fazendo tratamento forte com um remédio conhecido para acabar com casos graves de acne, a famosa comentou que está com autoestima afetada por conta das marcas grandes. Exibindo a real situação, Vanessa Lopes comentou que sabe que superará a dificuldade, porém, que no momento está se sentindo mal.

"Esse é o estado real da minha pele... Apesar de saber que vai passar, minha autoestima tá lá embaixo", revelou para os internautas ao exibir seu rosto sem filtro e maquiagem. Confira mais detalhes.