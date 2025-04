Claudia Missura defende sua personagem em Volta por Cima: ‘Não é uma pessoa má'

Na reta final de Volta por Cima, a atriz Claudia Missura fala de sua personagem, Tereza, e da parceria com Juliano Cazarré na trama de Claudia Souto

Ao lado de Juliano Cazarré (44), Claudia Missura (52) forma o casal de fofoqueiros de Volta por Cima que movimentou a trama de Claudia Souto desde o início da história. Em clima de despedida da novela das sete da TV Globo, que chega ao fim em 26 de abril, a atriz defende sua personagem, Tereza. Durante abertura das gravações do folhetim, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a participação da CARAS Brasil, a artista também fala com carinho do parceiro de cena - quem não contracenava desde Avenida Brasil (2012), escrita por João Emanuel Carneiro (55).

Claudia garante que Tereza foi uma grande surpresa para ela no decorrer da história. “Em um primeiro momento, sabia que ela e a Doralice (Tereza Seiblitz) seriam muito amigas, e eu não imaginei que ela pudesse tomar a atitude que ela tomou, de trair a amiga, de omitir a história do bilhete premiado. Então, quando descobri isso, achei que ia ser por um período pequeno. Mas fui vendo que ela tinha uma índole duvidosa. Isso é que é legal na novela, né? A gente não sabe”, diz.

“Achei que ela era uma mulher supercorreta, com um casamento bem sucedido com o Jaime (Juliano Cazarré). E de repente, vejo que ela tinha várias falhas no caráter dela. E a gente sempre quer roubar no jogo, né? A gente fala: Não, vou fazer de um jeito. E eu tive a oportunidade de encontrar a Claudia, a autora. E a Claudia falou: ‘Não, a Tereza é isso. Essa pessoa. E tem muitas pessoas assim nesse mundo. Faça do jeito que você está fazendo, seja verdadeira nessa forma de atuar’. O que me ajudou foi eu acreditar que a Tereza achava que como ela estava agindo, era a melhor forma. Não tinha muita questão, elaboração, culpa, sabe? Então, isso para mim foi o que me ajudou um pouco no trabalho com ela”, completa a atriz.

Ao falar de Tereza, Claudia entrega que sua personagem a faz lembrar uma tia, mas garante que ela não tem a mesma índole duvidosa da mulher de Jaime. “Tenho essa imagem da tia que gosta de falar, que não tem filtro; acho que é bem essa. A Tereza não tem filtro. Tenho uma tia que fala umas coisas. E eu falo: Mas ela falou isso? Parece que não tem uma percepção do outro. E acho que um personagem acontece na comunhão, em relação ao outro”, salienta.

JULIANO CAZARRÉ

Logo em seguida, a artista fala com carinho de Juliano Cazarré. “Então, devo muito ao Juliano essa personagem, porque o Juliano é um parceiro que eu não via desde Avenida Brasil. A gente fazia aquela casa do Tufão (Murilo Benicio). Cada um seguiu por um rumo na vida e a gente se reencontrou para fazer esse casal. E essa história dele trazer também o gaúcho, o Jaime – vocês podem perceber, não sei, é bem sutil –, mas quando estou com ele puxo um pouco o sotaque gaúcho, porque eu não consigo não puxar”, conta.

“Então, não é porque a atriz está fazendo uma coisa incrível, porque eu não consigo. O sotaque gaúcho é muito forte. Então, a gente brinca. E é o que a Claudia falou também: ‘Tudo bem. Quando ela estiver com ele, vai na onda ali’. E acho que um personagem se constrói mesmo em relação ao outro. Acho que a Tereza, ela acontece porque ela tem um Jaime, né? Que segura a mão dela, que ela pode fazer mil coisas, mas ele está ali com ela, tem um amor. É um casal que se dá bem na novela, não tem grandes problemas”, acrescenta.

Questionada sobre o que mais tem ouvido nas ruas por conta de sua personagem, Claudia se diverte: “Que ela não vale nada. Recebi muitas mensagens inbox nas redes sociais: ‘A Tereza não presta’. Às vezes, eu respondo. Eu nunca tinha vivido isso. Meus personagens na TV sempre foram personagens mais humildes, de boa índole, como a Janaína de Avenida Brasil. Depois anos fazendo Mister Brown com um personagem divertido, mas também legal. Então, é a primeira vez que eu faço e o publico chega e: ‘A Tereza não presta’. Confesso que é um susto. Por mais que eu saiba que não estão falando de mim, às vezes o público fala dessa maneira também, com você".

"Foi muito legal porque uma vez eu respondi uma pessoa e disse: Concordo. A Tereza não presta. Aí, a pessoa falou: ‘Não disse, você também concorda?’. Eu disse que sim e aí começamos a conversar e a falar de uma outra pessoa, que não era eu. Então, isso foi uma experiência muito interessante. Falei: Ufa (risos). Ela só queria que eu concordasse com ela – eu, pessoa física, Claudia – e falei que sim. Naquela hora, que ela tomou aquela atitude, não foi uma atitude legal; nenhum de nós gostaria que um amigo tivesse tido com a gente. Mais do que moral, é muito do sentimento, não se faz isso com o seu melhor amigo. Ela é uma amiga da onça. E para ser amiga da onça, tem que ser um bicho esperto (risos). Acho que a Teresa tem um pouco isso”, emenda.

PITADA DE HUMOR

Claudia confessa que levou uma pitadinha de humor para algumas cenas de Tereza. “Não consegui não trazer um pouco do humor, para que as pessoas tenham pelo menos uma outra visão, sabe? Outro dia, uma outra menina me mandou inbox (...) Teve uma cena que a gente estava em uma festa, tinha um samba, na casa da Rosana (Viviane Araújo) e do Edson (Ailton Graça), e a Rosana uma hora improvisa e me chama para dançar, e eu começo a dançar. Aí, a menina me escreveu assim: ‘Minha avó, depois da cena que viu você sambando, disse: ‘Impossível odiar a Teresa depois desse sambinha’’. Então, tem uma coisa que é legal, carinhosa”, reflete.

Logo em seguida, Claudia dá sua opinião sincera sobre a esposa de Jaime. “Ela não tem filtro, mas é um jeito de ver o mundo, sabe? Não acho que ela é uma pessoa má, acho que ela age de acordo com as circunstâncias. E mesmo com a Doralice ali e ela: ‘Olha, era melhor para ela, porque se ela ficar sabendo, ela tem um problema no coração; e eu não vou me desculpar se ela tiver esse problema no coração’. Então, é uma pessoa que tem um alto-engano nas situações que são duvidosas. Mas, por outro lado, eu sempre procurei essa simpatia, essa brincadeira, de pegar o texto – ele já traz essa indicação de humor –, mas também de me deixar livre nessa brincadeira, tentar ser leve”, finaliza a atriz.

