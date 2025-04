Atriz de Vale Tudo morreu após internação para tratar pneumonia

Atriz da versão original de Vale Tudo morreu em 2019 e ficou marcada como uma das primeiras intérpretes da TV brasileira

Na primeira versão de Vale Tudo (1988), a atriz Maria Isabel de Lizandra interpretou Marisa, amiga de Raquel (Regina Duarte) que apoia a heroína em seus primeiros momentos de dificuldade depois do golpe de Maria de Fátima (Glória Pires). Considerada uma das primeiras grandes atrizes da TV brasileira, a intérprete morreu após internação para tratar pneumonia em 2019.

Pioneira na televisão

Nascida em São Paulo, Maria Isabel de Lizandra iniciou sua trajetória artística nos anos 1960 e se tornou uma das primeiras grandes atrizes da televisão brasileira. Estreou na TV Tupi com a novela Se o Mar Contasse, escrita por Ivani Ribeiro, e chamou atenção ao protagonizar produções ambiciosas da TV Excelsior, como As Minas de Prata, O Tempo e o Vento e A Muralha. A parceria com autores como Ivani Ribeiro e diretores como Walter Avancini consolidou sua imagem como uma artista versátil, elegante e tecnicamente apurada.

Ao longo das décadas, Lizandra se manteve como um rosto conhecido nas principais emissoras do país, participando da primeira novela da TV Bandeirantes, Os Miseráveis, e de tramas marcantes na Tupi, como Mulheres de Areia, onde interpretou a rebelde Malu, formando par romântico com Antônio Fagundes (75). A química entre os dois fez sucesso e foi replicada em O Machão, uma adaptação moderna de A Megera Domada.

Do palco à TV: uma atriz completa

Além das novelas, Maria Isabel teve uma rica trajetória no teatro, onde estrelou montagens como Freud, Além da Alma e O Duelo, sempre alternando entre dramas densos e comédias populares. Também atuou no cinema, com destaque para Vereda da Salvação, de Anselmo Duarte, e em produções da era da pornochanchada, como O Supermanso. Sua habilidade de transitar entre gêneros e plataformas consolidou sua fama como atriz completa.

Durante os anos 1980 e 1990, atuou em minisséries, teleteatros e programas como Caso Verdade, Você Decide e Tenda dos Milagres. Na Rede Manchete, destacou-se em Dona Beija, interpretando dona Josefa, que vive uma história de amor inusitada com um homem bem mais jovem. Seus papéis eram marcados por intensidade emocional e um olhar sempre atento à complexidade feminina.

Despedida

Maria Isabel de Lizandra faleceu no dia 14 de março de 2019, aos 72 anos, após uma internação no Hospital das Clínicas, em São Paulo, para tratar uma pneumonia. Foi sepultada no tradicional Cemitério da Consolação, deixando duas filhas, alunos e admiradores. Além de atriz, ela também foi professora de História do Teatro e compartilhou seu conhecimento em cursos e universidades.

A atriz Maria Isabel de Lizandra - Divulgação/Globo

Leia também: Taís Araujo fala sobre relação com Raquel em Vale Tudo: 'A gente vê no transporte público'