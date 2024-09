A apresentadora Tati Machado usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 13, para compartilhar um registro sem filtro. Veja!

A apresentadora Tati Machado usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 13, para compartilhar um registro sem filtro. No feed do Instagram, ela publicou duas imagens, uma em que aparece maquiada e outra de cara limpa, relevando suas sardas.

Na legenda, ela escreveu: "Arraste pro lado pra desbloquear as sardas". Nos comentários, os internautas elogiaram a apresentadora. "Linda sempre de qualquer jeito!!", escreveu uma. "Prefiro com sardas, e seu charme !", opinou outro. "Você é uma boneca Tati", disse uma terceira admiradora.

Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por tati machado (@tati)

Tati Machado abre o coração sobre o luto após morte repentina do pai

A apresentadora Tati Machado falou sobre o processo de luto no programa Saia Justa, do GNT. Seu pai faleceu há 3 anos devido a um aneurisma cerebral, aos 61 anos. A perda inesperada deixou profundas marcas na artista, que ao longo do tempo aprendeu a enfrentar a dor da saudade.

Ao ser questionada se recomeçou após passar por algo difícil, ela refletiu: "Há três anos o meu pai morreu, completou em julho, e eu ficava esperando esse momento. Em que momento que eu recomeço? Chegou o recomeço? É aqui? E aí eu comecei a pensar de uma outra forma: para a gente recomeçar, algo precisa ter chegado ao fim. É muito duro ainda falar do meu pai, eu ainda fico muito emocionada, mas meu pai teve o fim em relação a esse plano".

E completou: "Tem o entendimento de que o meu pai morreu, mas um montão de outras coisas não tiveram fim dentro de mim. Eu sigo sentindo saudade e a gente não escolhe esse momento que sente saudade. Outro dia estava tentando lembrar qual era a voz do meu pai e, em algum momento, falei: 'Poxa, não estou lembrando'".