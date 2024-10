Tatá Werneck rouba a cena após reagir ao novo visual de Virginia: ‘Parecendo’

Tatá Werneck diverte seguidores nas redes sociais ao comentar sobre a nova transformação no visual de Virginia Fonseca

Na última terça-feira, 29, Virginia Fonseca revelou seu novo visual após passar 16 horas no salão de beleza e fazer muito mistério sobre o resultado. No entanto, Tatá Werneck acabou roubando a cena após reagir com humor à transformação da influenciadora digital. Em suas redes sociais, a apresentadora divertiu os seus seguidores ao comentar a mudança.

Pouco depois de revelar seu novo visual, Virginia compartilhou mais algumas fotos de um ensaio fotográfico com o cabelo mais loiro ainda no salão de beleza. Nos comentários, Tatá se destacou ao brincar que iria pedir uma cor igual, mas sabia que não conseguiria chegar ao mesmo resultado e a autocrítica arrancou risadas dos internautas.

“Aí eu peço a mesma cor e fico parecendo um trabalho experimental”, brincou Tatá, que completou elogiando: “Tá linda demais”, escreveu a humorista com vários emojis de coração. Nas respostas, os seguidores se identificaram com a brincadeira e se divertiram com a apresentadora, que não foi a única a reagir ao novo visual de Virginia.

Nos comentários, Zé Felipese derreteu publicamente pela esposa e deixou várias mensagens elogiando a mãe de seus três filhos, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, que acaba de completar dois, e José Leonardo, que tem apenas um mês de vida: “Lindaaaaaa demaisssssss, ta loucooooo”, o cantor escreveu em um dos recados para a esposa.

“Gataaaaa!” foi outro comentário do artista, que adicionou vários emojis de coração e uma carinha babando, demonstrando que o novo visual da esposa está mais do que aprovado. Além do marido, a mãe da influencer também comentou e elogiou a mudança, afirmando: “Não é porque é minha filha, mas é linda demais! Maravilhosa!”, disse.

Na última terça-feira, 29, Zé Felipe compartilhou uma situação divertida envolvendo uma das filhas, Maria Flor, que tem apenas dois anos e é fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca. Segundo o cantor, a menina parou de falar com ele e até “não está olhando na cara”, depois de receber uma bronca do pai.

