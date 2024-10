Zé Felipe conta que a filha parou de falar com ele após receber bronca: ‘Tá de mal’

‘Não está olhando na minha cara’: Zé Felipe se diverte ao revelar reação da filha, Maria Flor, após receber uma bronca do pai

Nesta terça-feira, 29, Zé Felipe compartilhou uma situação divertida envolvendo uma das filhas, Maria Flor, que tem apenas dois anos e é fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca. Segundo o cantor, a menina parou de falar com ele e até “não está olhando na cara”, depois de receber uma bronca do pai.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Zé Felipe, que está passando uma temporada com a família na casa de férias em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, compartilhou uma situação inusitada com a filha caçula. Segundo o cantor, ele deu uma pequena bronca na menina depois que ela se recusou a lhe dar a bênção pela manhã, um hábito que a família cultiva.

“O que que aconteceu: eu acordei hoje, a Maria Alice veio e me deu bênção, e a Flor Flor passou direto e não queria dar a bênção. Aí eu fui e dei um ‘chama’ nela, ela não gostou e tá de mal. Tem base, vei?”, Zé Felipe revelou que a pequena decidiu “ficar de mal” com o pai, parando de falar e até de olhar para ele, mostrando que levou a bronca a sério.

Na sequência, Zé ainda compartilhou um vídeo de um momento em que a herdeira aparece ignorando enquanto eles estão deitados em uma rede juntos no quintal de casa: “Estamos fazendo as pazes, né, Flor Flor? A gente brigou hoje cedo. Tá de boa já ou não?”, ele brincou enquanto a menina virava a cara e mostrava que não queria conversa tão cedo.

Apesar da birra, o cantor, que sempre compartilha momentos divertidos com a família em suas redes sociais, riu da reação da pequena e mostrou que respeita o "climão". Vale lembrar que além de Maria Flor, Zé também é pai de Maria Alice, de três anos, e do pequeno José Leonardo, que está prestes a completar dois meses de vida.

Zé Felipe reage ao ver novo visual de Virginia Fonseca:

Na última segunda-feira, 28, Virginia Fonseca decidiu mudar o visual e revelou o resultado apenas um dia após passar mais de 16 horas no salão de beleza. Assim que a influenciadora digital exibiu a transformação, Zé Felipe não conseguiu conter a surpresa ao ver o novo look da esposa e fez questão de rasgar elogios em suas redes sociais.

