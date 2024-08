Saiba qual é o tamanho da nova prótese de Jojo Todynho

A cantora Jojo Todynho passou por nova cirurgia plástica e o médico revela qual é o tamanho da nova prótese da artista

A cantora Jojo Todynho está em fase de recuperação após passar por nova cirurgia plástica nos últimos dias. Depois de fazer a abdominoplastia com lipoaspiração, a estrela se submeteu a um procedimento para a troca das próteses de silicone dos seios.

Agora, o médico dela, o Dr. Luiz Lima, contou qual é o tamanho da nova prótese da artista. Ele revelou que Jojo usava uma prótese de 1.050 ml em cada mama e resolveu reduzir o tamanho. Com isso, a nova prótese dela é de 600 ml em cada lado .

"Nós fizemos a mastopexia para retirar o restante do tecido que a gente havia deixado propositalmente, que era para dar o valor que nós queríamos, então fizemos a mastopexia e agora fizemos essa mastopexia retirando bastante tecido, não só gordura como glândula e trocamos o implante para um implante menor também. A ideia foi reduzir a mama. Agora, ela tem uma mama agora menor. Então a gente colocou uma prótese redonda de perfil extra-alto de 600ml. E aí nós fizemos a mastopexia, com a troca do implante para um implante menor e a fixação com uma técnica que a gente chama de sutiã interna", disse ele ao portal Leo Dias.

Jojo dá detalhes sobre processo de adoção

Desde o ano passado, Jojo tem enfrentado um longo processo para se tornar mãe de um menino que conheceu em Luanda, na Angola. A artista fez uma breve passagem por lá e encontrou a criança em visita a uma escola local.

"Eu fiquei tão encantada com o Francisco. Um olhar muda tudo na nossa vida. Eu só sabia chorar. Se tudo der certo, eu vou adotar o Francisco. Eu vou dar a ele uma oportunidade de uma educação melhor, uma vida melhor", contou a artista pouco depois de conhecer o menino.

Recentemente, a artista falou brevemente sobre a fase em que se encontra no processo: "(O processo está) Entrando em finalização", disse ela em resposta a um seguidor.