Jojo Todynho revela novo procedimento um mês após plásticas: 'Na bandeja'

A influenciadora Jojo Todynho celebrou um mês de suas cirurgias plásticas na barriga e revelou nova mudança no corpo; saiba qual foi

A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho usou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, para compartilhar com o público uma novidade sobre as mudanças em seu corpo. Celebrando um mês que realizou duas cirurgias plásticas, a famosa aproveitou para revelar um novo procedimento nos seios.

Recentemente, Jojo, que já emagreceu cerca de 50 quilos depois da bariátrica, fez uma lipoaspiração e abdominoplastia para ter mais definição e esculpir o corpo. Ela, inclusive, já havia revelado publicamente que após a recuperação das intervenções, iria mexer em seu silicone.

"Completei um mês de barriga e fiz meus seios. Peitinho está na bandeja. Bom dia, meu povo", declarou Jojo Todynho em seus stories no Instagram. Sem revelar mais detalhes da novidade, a artista se filmou somente do pescoço para cima.

Na última terça-feira, 13, a famosa contou aos seguidores que iniciaria uma nova dieta. Focada em manter a boa forma, ela segue firme e forte em seus treinos diários na academia e não esconde a felicidade em perceber a mudança.

Ela, então, recebeu um novo cardápio de sua nutricionista para continuar a alimentação fitness. "Primeiro, eu ainda vou comer com ódio, com ódio, uma cúrcuma ou um pudim de whey. Mas vou começar a olhar a alimentação com outro olhar, quando começar a comê-la. Mas eu ainda tenho revolta. No começo, vou estar fazendo obrigada. Mas, com a constância, isso vai virar um prazer. É igual a ler um livro", disse Jojo, na ocasião.

Jojo Todynho rebate críticas sobre adoção de criança angolana

A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho usou as redes sociais na tarde de terça-feira, 13, para compartilhar um breve desabafo a respeito do processo de adoção de Francisco. A artista conheceu o menino em 2023, durante uma viagem realizada para Luanda, em Angola.

Em seus stories do Instagram, Jojo abriu o coração e falou um pouco sobre sua conexão com a criança. Visivelmente alegre, ela garantiu que a adoção do menino está seguindo conforme o esperado.

"A vinda do meu negão já está toda organizada, tudo nos conformes. É uma vitória muito boa e já posso contar, mas vou esperar mais um pouquinho e conto com todos os detalhes", iniciou Jojo Todynho. Em seguida, a campeã de 'A Fazenda 12' revelou que tem recebido críticas por decidir adotar uma criança fora do Brasil; confira!