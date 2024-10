Rodolffo chama atenção com cliques na praia ao lado da namorada

O cantor e ex-BBB Rodolffo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar fotos com a namorada durante uma viagem

O cantor Rodolffo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 8, ao compartilhar novas fotos ao lado da namorada, a influenciadora digital Thayla Lacerda. Os dois estão aproveitando alguns dias em Fernando de Noronha e impressionaram os fãs ao posarem juntos na praia.

No feed do Instagram, o artista, que participou do 'BBB 21', postou duas fotos com a amada. No primeiro clique, os dois estão de mãos dadas, após um banho de mar. Já no segundo registro, Rodolffo está agarradinho com Thayla. Para o passeio, o cantor surgiu usando uma sunga preta e a influenciadora digital está com um biquíni colorido.

Os internautas rasgaram elogios ao casal. "Lindos demais", disse uma seguidora. "Perfeitos", escreveu outra. "Maravilhosos", falou uma fã. "Lindos demais esses dois", afirmou mais uma. "Esse casal é inspiração demais", comentou mais uma.

Vale lembrar que Rodolffo faz dupla com Israel, que se casou com Laís Ribeiro em cerimônia intimista no dia 23 de setembro. Juntos há 13 anos, os dois são pais de Maria Eduarda, Israel Filho e Maria Cecília.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodolffo Matthaus (@irodolffo)

Rodolffo divide cliques inéditos com o pai e presta homenagem de aniversário

O cantor Rodolffo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. O pai do artista, Juarez Dias, completou mais um ano de vida e ganhou uma bela homenagem. Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-participante do BBB 21 compartilhou uma sequência de cliques em que aparece sorridente ao lado do aniversariante do dia e agradeceu por poder celebrar a sua vida.

"Grato demais a Deus por permitir celebrar mais um ano da sua vida, pai, aqui, pessoalmente com o senhor. Deus abençoe pra que a gente possa confraternizar nessa data por muitos anos ainda, amo o senhor! Parabéns @juarez_dias", escreveu Rodolffo na legenda da publicação. Veja a publicação!