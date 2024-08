Rodolffo divide cliques inéditos com o pai e presta homenagem de aniversário

O cantor sertanejo Rodolffo postou nas redes sociais algumas fotos com o pai, Juarez Dias, e prestou uma bela homenagem de aniversário

O cantor Rodolffo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. O pai do artista, Juarez Dias, completou mais um ano de vida nesta quinta-feira, 1º, e ganhou uma bela homenagem.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-participante do BBB 21, que faz dupla com o cantor Israel, compartilhou uma sequência de cliques em que aparece sorridente ao lado do aniversariante do dia e agradeceu por poder celebrar a sua vida.

"Grato demais a Deus por permitir celebrar mais um ano da sua vida, pai, aqui, pessoalmente com o senhor. Deus abençoe pra que a gente possa confraternizar nessa data por muitos anos ainda, amo o senhor! Parabéns @juarez_dias", escreveu Rodolffo na legenda da publicação.

Nos comentários, seu Juarez agadeceu o carinho do filho. "Não tem prazer maior que viver momento como esse ao lado de vocês, meus filhos. Sei do quanto vocês sacrificaram pra passar esse momento comigo, por isso, fizeram do meu aniversário uma marca inesquecível. Muito obrigado! Amo vocês!", disse ele.

Confira:

Cantor Rodolffo posa com a namorada e casal recebe elogios

Recentemente, cantor Rodolffo aproveitou o tempo livre para curtir um passeio de iate ao lado da namorada Thayla Lacerda em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Em sua conta no Instagram, o cantor fez questão de compartilha uma sequência de fotos ao lado da amada.

Nas imagens, o músico surgiu sem camisa, com um shorts estampado, enquanto Thayla apostou em um biquíni preto minúsculo. Não demorou muito para que a publicação ficasse lotada de comentários elogiando a boa forma do casal. "Vou ali treinar", escreveu uma internauta. "Que lindos", comentou outro. "Vocês deram zoom que eu sei", escreveu um terceiro. Thayla Lacerda é influenciadora digital e conta com mais e 200 mil seguidores no Instagram, onde ela compartilha sobre lifestyle, moda e beleza. Confira a publicação!