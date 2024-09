Rebeca Andrade curte dia na praia com a amiga da ginástica

Rebeca Andrade surge em fotos na praia ao lado de Lorrane Oliveira, que também é atleta da seleção brasileira de ginástica artística

A ginasta Rebeca Andrade aproveitou a tarde de sol na quinta-feira, 12, para renovar o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro. A atleta foi se divertir ao ar livre junto com a amiga Lorrane Oliveira, que também é atleta da seleção brasileira de ginástica artística.

Lorrane compartilhou as fotos nas redes sociais para mostrar o dia de diversão delas, que ainda contaram com a presença de outra amiga.

“Meu xuxu”, disse Lorrane ao compartilhar uma foto ao lado de Rebeca enquanto comiam milho na praia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorrane Oliveira (@loloo_santos)

Rebeca Andrade é ovacionada em voo ao retornar para o Brasil

Em agosto, Rebeca Andrade voltou para casa e ganhou uma recepção calorosa e cheia de orgulho após sua participação honrosa nas Olimpíadas de 2024. Durante o voo para o Brasil, a ginasta brasileira foi homenageada pela equipe de bordo e ovacionada pelos fãs, que capturaram toda a emoção em vídeos.

Em registros que circulam nas redes sociais, Rebeca é vista entrando na aeronave de forma tímida. Apesar de ter levado uma bolada para casa com suas medalhas, ela apareceu em um voo comercial e dispensou os jatinhos. No avião, a equipe a recebeu com carinho, e o piloto fez questão de anunciar que uma medalhista olímpica estava entre os passageiros.

“Nós, como brasileiros, estamos muito orgulhosos de ter a bordo a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Que você, Rebeca, continue enchendo os brasileiros de orgulho. Parabéns, Rebeca Andrade”, disse o piloto. Logo, os demais passageiros se levantaram para aplaudir a ginasta brasileira com orgulho. Veja!