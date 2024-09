Rafaella Justus impressiona com mais uma bolsa com preço de carro; veja

Após surgir com mini bolsa milionária em shopping, Rafaella Justus impressiona ao aparecer com outro modelo de grife em show com Ticiane Pinheiro

A filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos, mostrou mais um item de luxo de seu closet. Nos últimos dias, a jovem foi com a mãe ao show de Mariah Carey em São Paulo e chamou a atenção ao surgir com mais uma bolsa de grife de alto padrão.

Após dar o que falar com um modelo mini durante um passeio no shopping e que custa praticamente um carro popular, a herdeira da apresentadora com o empresário impressionou ao desfilar no local com uma clássica Chanel de corrente.

O acessório da marca francesa pode chegar ao valor de quase R$ 30 mil, dependendo de onde foi comprada e em qual moeda. No site, ela está custando cerca de $ 5.200, o equivalente a R$ 28.756.

Essa não é a primeira vez que a adolescente aparece com uma bolsa desse valor. Durante suas férias nos EUA com a família do pai, Rafaella Justus surgiu com uma de outro modelo e grife e também de quase R$ 30 mil.

Vale lembrar que nas últimas semanas, a herdeira de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus teve uma grande festa de 15 anos e com detalhes de luxo.

