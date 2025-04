Mãe de ex-BBB Davi Brito manda recado para a nora após anúncio de gravidez

Elisangela Brito, mãe de Davi Brito, se pronunciou após o ex-BBB revelar que será pai pela primeira vez: 'Um calabresinho'

Davi Brito surpreendeu o público na terça-feira, 8, ao anunciar que será pai. Por meio de uma live, o campeão do BBB 24 revelou que sua namorada, Adriana Paula está à espera do primeiro filho do casal.

Além do baiano, quem também ficou feliz com a novidade foi Elisangela Brito, mãe de Davi. Na manhã desta quarta-feira, 9, ela usou as redes sociais para se pronunciar sobre a chegada de mais um membro na família e aproveitou para deixar um recado especial à nora.

" Quero dizer à Adriana, parabéns. Parabéns, Davi . Vocês estão começando uma história diferenciada na vida de vocês, nunca vivida. Davi e Adriana, eu quero desejar a vocês a benção de Deus, que vocês sejam felizes, isso é o importante, a cumplicidade nesse momento é essencial", disse Elisangela.

Em seguida, a mãe de Davi Brito mostrou ao público um prato de bebê usado pelos filhos e que, sem dúvidas, será repassado para o netinho. "Sou apaixonada por criança. [...] Vai vir uma fofurice para a família Brito, um calabresinho. E lógico que vai ser muito amado", declarou ela.

"Davi sempre sonhou em ser pai. É novo? É, mas sempre sonhou. Davi deve estar com os dentes aqui e ali [sorrindo], porque ele quer ser pai. Vai ser um excelente pai, como eu tenho certeza que Adriana vai ser uma excelente mãe. Já quero ficar falando com meu netinho na barriga, já vou comprar coisas neutras, uma roupa bem fofa", concluiu a mãe do ex-BBB.

Mãe de Davi Brito celebra vinda do primeiro neto - Reprodução/Instagram

Davi Brito esclarece rumores de término após gravidez da namorada

Após Davi Brito revelar que será pai pela primeira vez, rumores de que o ex-BBB e Adriana Paula teriam terminado a relação passaram a circular entre os internautas devido a ausência da moça no anúncio. Em meio aos boatos, o jovem decidiu romper o silêncio e esclarecer o status do casal.

De acordo com o ex-BBB, a companheira está enfrentando um momento delicado e, por isso, decidiu se ausentar da internet. Davi ainda ressaltou que está tudo bem e que o casal esperou o momento certo para anunciar publicamente a gravidez de Adriana Paula; confira detalhes!

