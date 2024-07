Patrícia Poeta humilha com maiô decotado até o umbigo na Grécia

Curtindo férias do 'Encontro', Patrícia Poeta humilha com novas fotos na Grécia; apresentadora impressionou com mais um look arrebatador

A apresentadora Patrícia Poeta impressionou com novas fotos de sua viagem de férias. Nesta quinta-feira, 18, a famosa compartilhou cliques de mais um dia de sua estadia na Grécia e claro que chocou com o look de banho escolhido para o momento.

Após inúmeros biquínis elegantes e estilosos, a jornalista surpreendeu com um maiô preto nada básico. Vestindo o modelo com decote até o umbigo, a comandante do Encontro não passou despercebida e arrancou muitos elogios dos internautas.

"Maiô ou biquíni? O que combina mais com esse paraíso?", questionou a comunicadora na legenda. Nos comentários, os seguidores se mostraram impactados com os cliques. "Um corpo de sereia! Tanto faz", opinaram. "Tá entregando tudo", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta estava na Espanha. Por lá, ela impressionou ao ostentar sua barriga negativa ao surgir com um biquíni deslumbrante. É bom lembrar que ela retorna ao trabalho no dia 22.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta curte praia com o filho e a nora

A apresentadora Patrícia Poeta mostrou um final de semana na praia. A jornalista foi à Praia da Rosa, em Santa Catarina, com seu único filho, Felipe Poeta, e a namorada dele, a nutricionista Juliana Mello.

Em sua rede social, após postar fotos tomando sol, a comandante do Encontro compartilhou os cliques com o herdeiro e a nora. A famosa ainda surpreendeu ao flagrar o garoto surfando com bastante habilidade.

"Olha a ondaaa", disse ela ao exibir um pouco de sua intimidade com os seguidores. Nos comentários, a jornalista recebeu elogios. "Tá linda", admiraram. "Simplesmente maravilhosa", enalteceram outros. Veja as fotos do momento aqui.

Tempos atrás, a apresentadora comemorou o aniversário de 21 anos do filho. O menino é fruto do casamento vivido com o diretor global, Amauri Soares, com quem ficou por 16 anos até terminar em 2017.