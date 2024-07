Patrícia Poeta exibe joias ousadas no abdômen em novos cliques na Grécia

De férias na Grécia, Patrícia Poeta capricha na escolha de look e aposta em acessório ousado para destacar o abdômen; veja!

Patrícia Poeta está aproveitando suas férias em grande estilo! Nesta quarta-feira, 17, a apresentadora mostrou que caprichou mais uma vez na escolha do seu look para curtir um dia de descanso em uma ilha na Grécia. Além disso, ela apostou em um acessório chamativo para destacar seu abdômen sequinho nas novas fotos da viagem.

Através de seu perfil no Instagram, Patrícia abriu um álbum de fotos posando na sacada de seu hotel na Grécia. Usando um biquíni laranja bem fininho com detalhes dourados, a apresentadora complementou sua produção com alguns acessórios diferenciados. No braço, a comunicadora apostou em um bracelete em formato de cobra banhado em ouro.

No abdômen, Patrícia também elegeu um body chain, uma corrente corporal dourada, que ajudou a destacar ainda mais seu físico impressionate. Com a joia, enrolada em seu corpo, a jornalista realçou sua boa forma. Na legenda, ela falou sobre seus dias de relaxamento longe da televisão: “Cabelo desarrumado…descanso…relax…zero rotina”, celebrou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

“No acaso do dia, a gente vai sendo feliz. No simples, no prático, no de verdade”, disse a apresentadora, que recebeu muitos elogios por sua beleza nos comentários do post: “Belíssima!!! Amei esse bracelete. Eu amo esse tipo de acessórios”, disse uma seguidora. “Não cansa de ser bonita”, escreveu mais um. ​”Ela não tem defeito, não?”, disse mais um.

Vale lembrar que Patrícia surpreendeu ao anunciar que iria se afastar temporariamente do programa ‘Encontro’ a partir de sexta-feira, 5. Em suas redes sociais, ela explicou os motivos por trás da decisão e revelou que iria tirar um período de férias para se 'recuperar' do trabalho intenso depois de passar dois anos comandando o programa.

“Queridos, hoje saio de férias. Trabalhar, com amor, é preciso. Mas descansar é essencial também. Tão feliz por ter festejado, ontem, esse filho querido: o Encontro, em terras paulistanas. Agora parto, por alguns dias, para renovar as energias. Me ausento com a certeza de deixar esse filho com uma família carinhosa, que vai cuidar muito bem dele”, disse.

Patrícia Poeta ostenta beleza em piscina na Espanha:

Antes de desembarcar na Grécia, Patrícia Poeta chamou a atenção com mais fotos de suas férias curtindo o verão na Espanha. Neste domingo, 14, a jornalista compartilhou novos cliques renovando o bronzeado e não passou despercebida com sua beleza deslumbrante; confira mais cliques da apresentadora!