Patrícia Poeta choca com físico mega torneado ao sambar em vídeo

Em vídeo sambando muito, Patrícia Poeta choca ao revelar seu físico atual; apresentadora chamou a atenção com definição e tônus muscular

A apresentadora Patrícia Poeta impressionou com mais um de seus vídeos sambando muito. Nesta terça-feira, 05, a jornalista postou o registro fazendo a aula de dança com muito estilo e não passou despercebida.

Vestindo um look fitness amarelo e com um toque de brilho, a comandante do Encontro surgiu deslumbrante se movimentando e até usando sandálias de salto. Ao fazer os passos, a famosa mostrou que está com os músculos bem tonificados e impressionou com seu físico atual.

"Seguimos no foco. Adoro fazer aula, adoro aprender. A vida é feita disso: de aprendizados", disse ela ao fazer mais uma aula de samba. Nos comentários, os internautas admiraram a beleza da global. "Tudo durinho, nada mole, tá linda e feliz", elogiaram. "Inspiração", falaram outros ao vê-la plena ignorando as críticas.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, Patrícia Poeta completou 48 anos e celebrou seu aniversário na Bahia, onde recebeu um bolo especial. Durante sua passagem na praia, a famosa parou tudo ao fazer cliques com biquíni de oncinha.

Patrícia Poeta se exercita na praia com a nora

A apresentadora Patrícia Poeta aproveitou sua passagem pelo Rio de Janeiro em um domingo ensolarado para se exercitar ao ar livre. Ao fazer a aparição na orla da praia, a jornalista chamou a atenção ao surgir acompanhada de uma jovem.

A garota que estava correndo com a famosa é a nora dela. Isso mesmo, a namorada de Felipe Poeta, Juliana Mello, que é nutricionista, e esbanjou beleza e boa forma ao lado da sogra. Cheias de estilo, elas foram flagradas no local. Enquanto Poeta apareceu usando top e calça, a nora dela se exercitou vestindo um conjuntinho fitness, composto por top e bermuda, de cor verde. Veja as fotos aqui!

