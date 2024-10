Mãe de Patrícia Poeta rouba a cena em fotos com a filha: 'Maravilhosa'

A jornalista e apresentadora Patrícia Poeta compartilhou alguns momentos da comemoração do aniversário de sua mãe, Maria de Fátima Poeta

A jornalista e apresentadora Patrícia Poeta usou suas redes sociais neste domingo, 27, para compartilhar um momento especial. Em uma publicação no feed do Instagram, ela mostrou alguns momentos da comemoração do aniversário de sua mãe, Maria de Fátima Poeta.

"Celebrando o aniversário de mamma", escreveu a apresentadora do Encontro na legenda da publicação. Ela também adicionou um emoji de coração. Nos comentário, não faltaram elogios. "Mami maravilhosa. Feliz aniversário, muitos e lindos anos de vida", comentou um.

"Parabéns, Fátima! Muita saúde sempre!", desejou outro. "Parabéns à sua mãe. Felicidades, bem-estar, alegrias, força, dádivas e grandes méritos. Muitas felicidades, e que Deus a abençoe", escreveu um terceiro.

Veja as fotos compartilhadas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta divide foto rara de passeio com o filho e a nora: 'Em família'

Já no sábado, 26, Patrícia Poeta compartilhou que aproveitou sua folga para almoçar com o filho, o DJ Felipe Poeta, e a nora, Juliana Mello. Em seu Instagram oficial, ela dividiu uma foto rara ao lado do casal. Esbanjando beleza e alegria, o trio não poupou sorrisos para o clique durante o passeio de fim de semana no Rio de Janeiro. "Almoço em família", escreveu a apresentadora na legenda.

Encantados com o registro especial compartilhado pela apresentadora do Encontro, diversos famosos e internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários. "Família linda", declarou a atriz Beth Goulart. "Que família bacana! Aproveitem", disse um seguidor. "Galera linda", elogiou outro.

Vale lembrar que Felipe Poeta é filho único da apresentadora. O jovem, de 22 anos, é fruto do antigo casamento de Patrícia com o diretor Amauri Soares, de quem ela está separada desde 2017.

Leia também: Patrícia Poeta impressiona seguidores ao postar ensaio de fotos da juventude