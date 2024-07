Os truques de beleza das mulheres da família real

Saiba quais são os produtos de beleza favoritos das mulheres da realeza britânica, como Kate Middleton e Meghan Markle

A família real britânica é conhecida por sempre estar com os looks impecáveis e a beleza deslumbrante. Porém, nos bastidores, as mulheres da realeza recorrem a truques de beleza para ficarem com a pele maravilhosa. Inclusive, os produtos de cuidados com a pele os favoritos delas.

A princesa Kate Middleton e a cunhada, Meghan Markle, recorrem a uma forma mais natural de fazer botox. As duas são adeptas do creme Biotulin Supreme Skin Gel, que é um produto que promete fazer um botox natural e reduzir as marcas de expressão. O item custa 52 euros, cerca de R$ 320 reais.

Além disso, Kate é adepta de um hidratante feito com veneno de abelha, vitamina C e placenta, que é vendido por 95 euros, cerca de R$ 580.

Ao longo de sua vida, a rainha Elizabeth II era fã de um creme hidratante que foi lançado em 1930, chamado Eight Hour, de Elizabeth Arden. O produtinho custa 31 euros, cerca de R$ 190. A rainha passava o creme em sua pele duas vezes por dia. Inclusive, a princesa Diana também adorava este hidratante para passar nos lábios.

O laço no look de Kate Middleton

Kate Middleton sempre aposta em um laço em sua roupa ao marcar presença no torneio de tênis de Wimbledon, e ao contrário do esperado, não se trata de uma superstição da realeza.

Isso porque o laço, nas cores roxo e verde, é um símbolo de prestígio e exclusividade. Ele é feito exclusivamente para membros do All England Lawn Tennis and Croquet Club, um clube de tênis de elite do qual a realeza é patrona. Além de ser um acessório de luxo, ele funciona como um ‘passaporte’ dentro do torneio e garante uma série de vantagens.

Por conta do laço, Kate ganha um assento fixo na quadra central, além de ingressos, uso das quadras e contato com os tenistas famosos. Aliás, Middleton não é a única a usar o acessório de luxo durante o torneio; outros membros da realeza e da alta sociedade também aparecem com o item verde e roxo em suas roupas enquanto prestigiam as competições.