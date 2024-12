Nos preparativos para estrear como musa da Grande Rio, Isabelle Nogueira desabafa sobre procedimento estético

Em entrevista recente, Isabelle Nogueira explicou motivo além da estética que a fez optar por procedimento contra celulites: "Senti muitas dores"

Isabelle Nogueira já iniciou as preparações para estrear como musa da Grande Rio no Carnaval de 2025! Em entrevista à Quem divulgada nesta quinta-feira, 5, a ex-BBB compartilhou que realizou um procedimento estético para eliminar as celulites e esclareceu que a decisão não foi motivada apenas por questões estéticas.

"As minhas celulites nunca foram algo que me incomodassem muito pelo julgamento dos outros, mas eu sempre senti muitas dores na região. Isso mexia comigo, principalmente quando estava de TPM e tudo parecia inflamar", iniciou nos Stories do Instagram, acrescentando que desde jovem aprendeu a lidar com os comentários sobre seu corpo e ressaltou que entende que a "perfeição" não é real.

"Somos seres humanos de carne, osso e hormônios. É normal para nós, mulheres, ter celulites. O mais importante é se acolher e se aceitar, porque, quando o julgamento vier de fora, você estará embasada no seu próprio autoconhecimento", prosseguiu a amazonense.

Na sequência, a cunhã-poranga ressaltou que críticas e elogios são comuns na internet, mas prefere focar em sua própria verdade. "Tem dias que estou mais retida, o meu corpo incha, mas sei que é algo passageiro. O julgamento alheio não me define.", disse ela.

"Autocuidado é amor próprio. É se amar, se acolher e amar sua própria companhia. Para mim, treinar, comer bem, evitar energia negativa e vícios são formas de me cuidar. É sobre cuidar de dentro para fora", refletiu Isabelle.

A noiva de Matteus Amaral também afirmou que mesmo aceitando seu corpo, decidiu investir no procedimento Harmonize Gold, uma técnica de bioestimulação de colágeno, que, segundo ela, transformou sua relação com as celulites. "O que mais me incomodava era a dor, e ele [o médico Roberto Chacur] me explicou que algumas celulites são tão profundas que chegam a puxar a pele. Isso foi o que mais me motivou a buscar esse método", explicou.

"Esse tratamento reorganiza as fibras da pele, promovendo resultados duradouros e aliviando dores associadas a celulites mais profundas", completou Roberto.

Isabelle passou por um tratamento que envolveu a aplicação de 10 ampolas de bioestimulador em pontos específicos nas coxas. O médico também destacou que o procedimento ajuda a suavizar a aparência das celulites. "A hidroxiapatita de cálcio promove uma reorganização das fibras de colágeno e elastina na pele, o que diminui os buraquinhos causados pela celulite, deixando a pele mais uniforme e bonita", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ISABELLE 🏹 (@isabelle.nogueira)

Isabelle Nogueira relembra vida difícil e revela transformação

Terceira colocada do BBB 24, Isabelle Nogueira não saiu campeã do reality, mas se sente como tal. Desde que deixou a casa mais vigiada do País, ela ganhou reconhecimento do público e das marcas, encontrou um amor — o gaúcho Matteus Amaral —, e ainda jogou holofotes em sua cultura.

Cunhã-poranga do Boi Garantido, a manauara divulgou tanto o Festival Folclórico de Parintins que recebeu o título de embaixadora do evento. De fato, é impossível não se sentir vitoriosa! Em papo exclusivo com a CARAS, ela relembra a infância, exalta suas raízes, se derrete pelo noivo e fala dos planos para o futuro. Confira a entrevista!