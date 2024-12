Pedro Leonardo presta homenagem à cunhada, Virginia: 'Sucesso fenomenal'

Cunhado de Virginia, o cantor Pedro Leonardo celebrou a conquista da influenciadora e a parabenizou pelo grande sucesso

O cantor Pedro Leonardo usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem especial à cunhada, Virginia Fonseca. A influenciadora digital realizou um festão de luxo na noite de quarta-feira, 18, em celebração a um grande marco em sua carreira: 50 milhões de seguidores.

Pedro Leonardo e a esposa, Thais Gebelein, desembarcaram em São Paulo para prestigiar pessoalmente a comemoração de Virginia. Na noite de quinta-feira, 19, o irmão de Zé Felipe abriu um álbum de fotos registradas no evento da cunhada e a parabenizou pelo sucesso conquistado.

"Minha cunhada linda, que FESTA maravilhosa para representar esse sucesso fenomenal que é você e sua família ao lado do meu irmão! Te amo e desejo que você conquiste o mundo e leve felicidade por onde passar!", escreveu o cantor na legenda da postagem.

Virginia Fonseca, por sua vez, fez questão de retribuir o carinho do familiar e deixou uma mensagem especial nos comentários: "Obrigada por ter ido Pedrao! I love u [eu amo você]", declarou a influenciadora digital e apresentadora do SBT.

Vale lembrar que além de familiares e amigos próximos, Virginia também recebeu em sua festa diversos famosos e alguns fãs, que integraram a lista de convidados através de um sorteio realizado no Instagram. De acordo com informações do portal LeoDias, a anfitriã custeou todas as despesas, incluindo deslocamento e hospedagem, para garantir a participação dos seguidores no evento.

Pedro Leonardo exalta apoio da família ao recordar grave acidente de carro

O cantor Pedro Leonardo abriu o coração ao falar sobre sua trajetória pessoal e recordou o grave acidente de carro que sofreu em 2012. Na época, o filho de Leonardo capotou o veículo na estrada MG-452 em Itumbiara, Goiás, e foi arremessado para fora.

Em entrevista à 'Quem', Pedro, que teve traumatismo craniano e trauma abdominal devido ao acidente, comentou a respeito do processo de tratamento e recuperação. O artista ainda destacou o apoio e importância da família durante o período delicado em sua saúde; confira detalhes!

