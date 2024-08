Namorada do pai de Neymar recebe elogio de Bruna Biancardi

Namorada do pai de Neymar Jr, Mariane Bernardi exibe seu novo visual e recebe elogio de Bruna Biancardi

Namorada de Neymar Santos, pai de Neymar Jr, a musa Mariane Bernardi está com novo visual. Ela renovou sua aparência ao ostentar novas mechas no cabelo e também refez o desenho das sobrancelhas.

Mariane mostrou o resultado do novo visual nas redes sociais e foi elogiada por Bruna Biancardi, que é a namorada de Neymar Jr. “Maravilhosa”, disse a jovem para a Neydrasta.

Vale lembrar que Mariane e Neymar Pai estão juntos há algum tempo, mas viveram uma crise no relacionamento em 2023. Mariane está com 45 anos e Neymar está com 58 anos de idade.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, este é o primeiro relacionamento que Neymar Pai assumiu depois de se separar da ex-mulher, Nadine Gonçalves, em 2016. Neymar Pai e Mariane estão juntos desde 2021, mas só assumiram oficialmente em 2023.

Mariane é mãe de Andrei Bernardi, que é amigo de Neymar.

Mariane Bernardi - Foto: Reprodução / Instagram

Neymar Jr já revelou como é sua relação com o pai

Recentemente, Neymar Jr falou sobre a sua relação com o pai, Neymar Pai, ao longo dos anos. "Acho que [a relação com] meu pai sempre foi muito misturada. Antigamente, a gente tinha mais uma relação entre pai e filho. Hoje, acho que se distanciou um pouco mais. A gente conversa ainda, óbvio. Mas é mais profissional. Meu pai me ensinou praticamente tudo. Sempre cuidou de mim, 24 horas. Chega um momento que você não quer mais tanto aquilo, você acaba perdendo o pai", contou Neymar Jr. no documentário Neymar - O Caos Perfeito, lançado em 2022.

"A nossa amizade é muito forte. A gente criou um laço muito grande desde que eu era pequeno e acho que é por isso que nos damos muito bem. Por isso, também, eu confio nele 100% e deixo ele tomar conta da minha carreira fora dos gramados. Isso me ajudou a focar no futebol e a não me preocupar muito com marketing e essas coisas", acrescentou o jogador de futebol sobre a relação com o pai.