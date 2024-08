Mudou muito? Jade Picon exibe novo visual após recauchutada com procedimentos

Recauchutada! Jade Picon mostra resultado da transformação no visual após passar por lista de procedimentos estéticos; saiba o que mudou!

Na última quinta-feira, 17, Jade Picon revelou o resultado de algumas mudanças que passou em seu visual. Nas redes sociais, a influenciadora digital, empresária e atriz mostrou que realizou uma série de procedimentos estéticos para renovar a beleza e prevenir marcas de envelhecimento com a médica Taiz Campbell.

Quem compartilhou todos os detalhes da mudança foi a médica, que publicou um vídeo com a atriz em seu consultório. Apesar de ter apenas 22 anos, Jade revelou que já está preocupada em gerenciar o envelhecimento e, por isso, realizou alguns procedimentos para prevenção: "A idade chega para todos e o colágeno vai embora de todos”, a doutora brincou.

No registro, Jade e Taiz explicaram que realizaram diversos procedimentos em seu rosto, incluindo a reposição de colágeno, hidratação da pele e um tratamento a laser para controlar as sardas e também prevenir o melasma. Além disso, a influenciadora digital também fez algumas aplicações para tratar cicatrizes na pele.

No corpo, Jade passou por um tratamento para amenizar a flacidez e combater a gordura localizada em algumas áreas: "A gente vai trabalhar pra pegar até um pouquinho que ainda sobra de gordurinha, dar aquela chapadinha", explicou a médica. Além disso, a atriz também realizou um procedimento para fortalecer e estimular o crescimento dos cabelos.

Ainda no vídeo, Taiz explicou que a intenção não era mudar a aparência da artista, mas sim realizar a manutenção da beleza para que ela se mantivesse sempre linda e jovem. Além disso, no vídeo, a atriz aparece com os cabelos escuros, embora, na realidade, já esteja loira, o que demonstra que as mudanças foram quase imperceptíveis.

Nos comentários, Jade recebeu muitos elogios: “Eu amei, a Jade está cada dia mais linda, natural, tem a mesma carinha de sempre”, disse uma. “Amei, que sonho”, escreveu mais uma. “Os resultados ficaram espetaculares”, completou outra. “Os protocolos fazem toda a diferença, deixa o tratamento personalizado e mantém a naturalidade”, disse outra.

