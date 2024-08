Gloria Perez abre o jogo sobre próxima novela com Jade Picon: 'Criativos'

Procurada pela CARAS Brasil, a autora de novelas Gloria Perez responde rumores sobre sua próxima novela e abre o jogo sobre o assunto

Nos últimos dias, as redes sociais ficaram agitadas com uma notícia relacionada a próxima novela de Gloria Perez (75), que teria como protagonista Jade Picon (22). A autora, conhecida por grandes sucessos da teledramaturgia brasileira, em contato com a CARAS Brasil, abre o jogo sobre seu próximo trabalho e responde os boatos:"Criativos".

Segundo as informações que começaram a repercutir nas redes sociais, Gloria Perez ficou encantada com o desempenho de Jade Picon em Travessia, e teria convidado a atriz para protagonizar sua próxima novela com o título de Pé de Chinesa.

O nome chamou atenção do público e enredo também, os rumores apontam que o próximo trabalho de Gloria Perez contará a história de uma personagem que se apaixona por um sequestrador chinês.

Em contato com a CARAS Brasil, a autora de novelas foi pega de surpresa com esses boatos, Gloria responde que essas afirmações não procedem e, em poucas palavras, declara: "Que besteirol! Meus haters já foram mais criativos".

Segundo apurações do site NaTelinha, a Globo pretende estrear o próximo projeto de Gloria Perez logo após Vale Tudo, no dia 20 de outubro de 2025. O portal também reforçou que esse novo trabalho ainda não tem título.

'A OBRA PERMANECE'

Gloria Perez deu uma entrevista recente para CARAS Brasil, após três de suas novelas atingirem o top dez entre os conteúdos mais consumidos do Globoplay. A dramaturga analisou que apesar do tempo passar, o sentimento humano permanece o mesmo e esse é seu principal objetivo: capturar a essência e complexidade da experiência humana.

"O que eu sempre busquei, nos meus trabalhos, foi alcançar a dimensão do humano. Penso que quando a gente consegue chegar aí, a obra permanece, independente do tempo. Tudo muda: a época, a moda, os costumes, mas o essencial do ser humano permanece. Os sentimentos, as paixões que nos movem são as mesas desde sempre",confira entrevista completa de Gloria Perez.

