Mel Maia explica por que evita usar o cabelo solto: 'Não me julguem'

Após celebrar o fim da transição capilar, a atriz Mel Maia usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a adaptação com o novo estilo dos fios. A atriz contou que ainda enfrenta dificuldades para manter o cabelo solto quando sai de casa e confessou que espera dar uma pausa nos penteados presos à medida em que ele for crescendo.

"O cabelo não fica nem para um lado, nem para o outro. Parto no meio e tem essa parte na cara por causa da franja", disse Mel. "Por esses motivos, eu ainda não uso ele solto. Mesmo definindo, ele tem essas partes lisas. Meu cabelo ainda precisa crescer. Então, não me julguem por usar muito ele preso. Eu já uso às vezes, mas em breve, vou usar ele solto", completou. Com informações do portal Marie Claire.

Como foi a transição de Mel Maia?

Mel Maia adotou o novo visual em outubro do ano passado. Aproveitando a ida no salão para um papel, a atriz cortou o restinho de química que ainda havia em seus fios e comemorou nas suas redes sociais. "Fim da transição!!!! E em breve novidades", comemorou. "O corte é pra uma personagem dos anos 90, mas me ajudou a praticamente finalizar a minha transição. Finalmente consegui me livrar de toda a química que tinha no meu cabelo. Assumi os meus cachos. Tô me sentindo muito mais livre e pronta para a personagem", completou.

A estrela deu início em sua transição no começo de 2023 e vem compartilhando com as suas seguidoras todas as etapas desse processo. Em maio, a atriz cortou o cabelo para ajudar nesse processo. "Galera que está em transição, confiem no processo!", aconselhou Mel na época. "Estou super desapegada do meu cabelo, se eu pudesse raspava tudo, ficava carequinha, para começar do zero, mas não posso, porque vem trabalhos por aí, e eu não posso estar careca, porque a personagem não é careca", confessou.

