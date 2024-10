Mel Maia comemora fim da transição capilar e mostra transformação

‘Livre’, comemorou a atriz em suas redes sociais; Mel Maia vinha compartilhando com seus seguidores o processo de sua transição

Nesta quarta-feira, 09, Mel Maia comemorou o fim de um ciclo de sua vida, a transição capilar! Aproveitando a ida no salão para um papel, a atriz cortou o restinho de química que ainda havia em seus fios e comemorou nas suas redes sociais:

"Fim da transição!!!! E em breve novidades", comemorou. "O corte é pra uma personagem dos anos 90, mas me ajudou a praticamente finalizar a minha transição. Finalmente consegui me livrar de toda a química que tinha no meu cabelo. Assumi os meus cachos. Tô me sentindo muito mais livre e pronta para a personagem", completou.

Foto: Reprodução / Instagram

A estrela deu início em sua transição no começo de 2023 e vem compartilhando com as suas seguidoras todas as etapas desse processo. Vale lembrar que em Maio, a atriz cortou o cabelo para ajudar nesse processo. "Galera que está em transição, confiem no processo!", aconselhou Mel na época. "Estou super desapegada do meu cabelo, se eu pudesse raspava tudo, ficava carequinha, para começar do zero, mas não posso, porque vem trabalhos por aí, e eu não posso estar careca, porque a personagem não é careca", confessou.

Essa não foi a primeira vez que a atriz passa por esse momento, em 2020, ela contou que desistiu da transição capilar. "Meu cabelo não é liso natural, é cacheado. Faço química [para alisar os fios]. Tentei fazer a transição, mas minha autoestima caiu muito. Me arrependo de ter desistido. Mais para frente, vou tentar novamente", disse na época.

Mãe de Mel Maia faz desabafo sobre ingratidão das filhas

Neste sábado, 5, Debora Maia, mãe da atriz Mel Maia, de 20 anos, e da estudante de odontologia Yasmin, de 24, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais.

Em seu Instagram Stories, Debora fez um desabafo e deu a entender que está tendo um relacionamento difícil com as filhas. "Triste por várias coisas absurdas, mas vou contar para vocês. Todo o amor que foi dado foi convertido em ingratidão, e isso pelas pessoas de quem você jamais iria suspeitar", começou ela. Em seguida, a empresária comentou sobre a ingratidão das herdeiras.