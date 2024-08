Maya Massafera faz novo procedimento estético no nariz

Maya Massafera mostrou em suas redes sociais que precisou voltar ao seu cirurgião para fazer um novo procedimento no nariz

Em suas redes sociais, Maya Massafera tem compartilhado com seus seguidores todas as etapas de sua transição de gênero. Nesta terça-feira, 20, a famosa mostrou em seu Instagram Stories que voltou ao seu médico para fazer um novo procedimento no nariz.

“Se eu levar um come quieto do meu documentário a culpa não é minha, mas o Fred (Dr. Frederico Keim), eu não posso falar exatamente o que ele fez na minha transição, mas ele fez mais de uma cirurgia plástica, e aí hoje eu tive que vir aqui, porque estava inchado”, começou ela. “Estava inchado, o tempo é uma coisa que ajuda, mas a gente aplica uns produtinhos para desinchar mais rápido”, completou o médico.

Em seguida, Maya contou mais um pouco sobre o aconteceu, mas não deu muitos detalhes. “Eu não posso explicar exatamente o que é, mas não é nenhum B.O [grande], é coisa que acontece. Eu vim aqui no hospital e aí logo mais vocês vão saber o que o Fred fez, porque ainda não posso falar por conta do documentário, mas ele fez duas cirurgias plásticas em mim e hoje eu vim aqui corrigir um B.O e se Deus quiser dará tudo certo e não vou precisar entrar na faca de novo. Eu não posso falar o que eu fiz, mas foi um B.O no meu rosto e eu vim aqui tentar conter esse B.O. Não posso contar o que é, por causa do documentário, já vou levar um chicão por ter postado o Fred. Logo mais vocês vão saber o que o Fred fez em mim e estou rezando para ter contido esse B.O”, explicou.

Procedimentos estéticos

A influenciadora Maya Massaferausou seu perfil no Instagram para falar sobre cirurgias plásticas e uso de hormônios. Em um vídeo publicado no Instagram, ela confessou que fez cerca de 20 cirurgias em cinco meses e desabafou sobre a transição de gênero.

“Eu tomo todos os dias de manhã e à noite. De manhã tomo o bloqueador dos (hormônios) masculinos, a tarde tomo alguns femininos e a noite são vários femininos novamente, uns dez comprimidos”, relatou a modelo.

Sobre as cirurgias plásticas que já realizou, ela comentou: “Vocês perguntam muito sobre minhas cirurgias plásticas. No início eu não fiz, fiquei os três primeiros meses só tomando hormônio. E depois eu fiz umas 20 cirurgias em cinco meses”, revelou.

“Não é fácil se transicionar no Brasil, e outra: eu me transicionei com 42 anos de idade. Eu sou de uma outra geração e tinha medo de como ia ficar. Reconheço que tenho o privilégio de ter condições para fazer esse tanto de plástica, mas não tenho o privilegio da juventude. E eu quero mostrar como é transicionar aos 40 anos. Tem um ditado que diz que a vida começa aos 40, e a minha literalmente começou”, desabafou Maya.