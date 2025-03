Maurício Mattar realiza harmonização facial. Veja antes e depois

O ator Maurício Mattar passou por harmonização facial e surpreendeu com o resultado natural do procedimento. Veja as fotos

O ator Maurício Mattar renovou sua aparência ao passar pela harmonização facial. O artista realizou o procedimento estético no rosto e surpreendeu pelo resultado natural.

As fotos de antes e depois foram reveladas no programa Fofocalizando, do SBT na quinta-feira, 6. A atração revelou que ele fez preenchimento na maça do rosto, nas olheiras e na ponta do nariz.

Além disso, o ator também fez aplicação de laser no rosto para melhorar a textura. Porém, ele não aplicou botox e decidiu manter as rugas na testa para não perder sua expressão natural.

Antes e depois da harmonização facial de Maurício Mattar - Foto: Reprodução / SBT

Maurício Mattar fez homenagem para o filho

Maurício Mattar encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma homenagem especial para seu filho mais velho, Luã Yvys, que completou 36 anos de vida. O rapaz é fruto do relacionamento do ator com a cantora Elba Ramalho.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista recordou uma foto de quando o filho era criança, e também postou um clique atual. Já na legenda, ele escreveu uma bela homenagem para comemorar o aniversário do herdeiro, que lhe deu o título de pai.

"Luã Yvys, obrigado por me dar pela primeira vez em vida o título de pai há exatos 36 anos atrás, você foi o primeiro em tudo, principalmente dos meus acertos e erros nessa condição", afirmou Mattar no começo da homenagem.

E completou: "Desejo que hoje domingo dia 25/06/23 você seja mais feliz ainda no amor, na saúde, paz, sabedoria, inspiração, música, letras, harmonias, mas principalmente em sua trinca familiar que são você, Amanda Mezkta, e a minha também "primeira" netinha que o vovô ama muito "Esmeralda"!! Feliz aniversário filhão amado eternamente, eu te amo, feliz aniversário."