Marina Ruy Barbosa impressiona ao combinar maiô com paisagem paradisíaca

Na rede social, Marina Ruy Barbosa impressiona ao relembrar fotos em praia de Sardegna, na Itália; atriz deu show de beleza e estilo

A atriz Marina Ruy Barbosa impressionou nesta quarta-feira, 21, ao fazer um álbum em sua rede social com fotos de sua passagem por Sardegna, na Itália. Dona de uma beleza singular e de um estilo elegante, a famosa impactou ao surgir deslumbrante no cenário paradisíaco.

Combinando com as águas do mar, a ruiva apareceu curtindo o momento com um maiô azul. A empresária do ramo da moda então se destacou no cenário com seu sorriso. Além de aparecer megulhando, ela surgiu na lancha com uma saída de praia e óculos escuros.

"Ainda da tempo de voltar no tempo?", disse ela na legenda. Nos comentários, os seguidores da musa logo reagiram ao verem os cliques. "Eu vendo uma sereia linda", admiraram. "Que fotos perfeitas", exclamaram.

Ainda no último final de semana, Marina Ruy Barbosa chamou a atenção com o look que escolheu para prestigiar o aniversário de 32 anos da filha de Gloria Pires e Orlando Morais, Anttónia.

Noivo de Marina Ruy Barbosa surpreende ao revelar maior defeito da atriz

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Abdul Fares, noivo de Marina Ruy Barbosa, causou surpresa ao revelar um dos maiores defeitos da atriz. Em um momento descontraído ao lado da noiva, ele quebrou a habitual discrição ao participar de um jogo para classificar as características menos positivas da ruiva e deixou claro que ela é ciumenta.

Tudo começou quando Marina decidiu brincar com o noivo, usando um filtro no TikTok para classificar seus maiores defeitos em uma escala de 1 a 10. Conforme as palavras apareciam, o empresário precisava escolher uma posição no desafio, que começou de forma descontraída: "Amor, vamos lá, você vai ter que falar os meus defeitos, tá?". Saiba o que ele disse aqui.