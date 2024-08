Marina Ruy Barbosa impressiona com look para jantar da filha de Gloria Pires

Para o aniversário da filha de Gloria Pires, Anttónia, Marina Ruy Barbosa impressiona ao eleger sobretudo brilhante; veja as fotos

A atriz Marina Ruy Barbosa marcou presença nesta sexta-feira, 16, no jantar intimista de Anttónia, filha de Gloria Pires e Orlando Morais. Dona de um estilo fino e elegante, a ruiva não passou despercebida ao chegar ao restaurente em São Paulo com um look brilhante.

Empresária do ramo da moda, a famosa surpreendeu com um sobretudo repleto de brilhos. A peça de cor clara além do toque de cristais ainda tinha botões em preto. A musa arrematou a produção com brincos grandes e bolsinha combinando com o estilo da roupa.

Deslumbrante, Marina Ruy Barbosa elegeu um maquiagem com batom vermelho e deu um show de beleza ao prestigiar a herdeira da atriz com o cantor com o look poderoso.

Para seu aniversário de 32 anos, Anttónia também caprichou no estilo e surpreendeu ao aparecer com um combinação autêntica.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, a ruiva estava viajando. Na Turquia, Marina Ruy Barbosa impressionou com seus trajes de banho.

Veja o look de Marina Ruy Barbosa para o aniversário de Anttónia:

Fotos: Manuela Scarpa/Brazil News

Marina Ruy Barbosa exibe anel de noivado gigantesco em cliques na praia

Marina Ruy Barbosa está aproveitando suas férias em grande estilo! Nas últimas semanas, a ruiva usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques de um passeio em uma praia da ilha de St. Barths, no Caribe. No entanto, um detalhe acabou roubando a cena: a famosa destacou seu anel de noivado luxuoso entre os registros.

Em seu perfil no Instagram, Marina abriu um álbum de fotos do passeio em que aparece posando com um biquíni off white e uma saída de praia de crochê vazada na mesma cor, com aplicações de brilho nas mangas e na barra. Mas nada chamou mais atenção do que o anel milionário que a ruiva recebeu de seu noivo, o empresário Abdul Fares. Veja as fotos aqui.