Mariana Xavier fala sobre mostrar seu corpo: 'Liberdade'

A atriz Mariana Xavier falou sobre a liberdade que tem de mostrar o seu corpo "fora dos padrões". Nesta seguna-feira, 22, a famosa compartilhou uma série de cliques exibindo suas curvas ao natural e contou que nem sempre foi gorda e que, na verdade, o que é atualmente foi o que a ajudou a se descobrir.

De lingerie e de biquíni, a artista esbanjou beleza e inspirou outras mulheres com a publicação cheia de poder e autoconhecimento. Mariana Xavier então escreveu melhor sobre o assunto. "Não é coragem, é liberdade!" Essa é uma das frases que estampam a coleção de camisetas que tô lançando em breve, e hoje quero contar pra vocês de onde ela surgiu", começou dizendo.



Em seguida explicou melhor: "Eu não fui gorda a vida toda, e mesmo quando era "magra" tinha muita vergonha de expor o meu corpo. Sentia muita dificuldade de vivenciar plenamente momentos de intimidade e detestava inclusive trocar de roupa na frente das amigas, coisa que era muito normal pra maioria das pessoas do meu convívio".



"O tempo passou, meu corpo mudou, e felizmente mudou muito a minha relação com ele e com a minha história também. Um corpo "fora do padrão" se mostrando sem vergonha simultaneamente inspira e incomoda muita gente. Diante das minhas fotos com pouca roupa é bem comum ler o comentário "queria ter sua coragem". Não é coragem o nome. Coragem é o enfrentamento do medo... e por que eu deveria ter medo de curtir a vida usando um biquíni, ou de me deixar fotografar vestindo uma lingerie? A inspiração pra camiseta veio da resposta que costumo dar nesses casos: NÃO É CORAGEM, É LIBERDADE! E é essa liberdade que eu desejo pra você que me lê agora", declarou sobre se mostrar mesmo.

