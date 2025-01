Maria Beltrão esbanja beleza em cliques na piscina: 'Deslumbrante'

Maria Beltrão, a apresentadora do programa 'É De Casa', ganhou elogios ao compartilhar fotos aproveitando o dia na piscina

Maria Beltrão chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 21, ao compartilhar uma sequência de cliques aproveitando o seu dia de lazer.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a jornalista e apresentadora do programa 'É De Casa', da TV Globo, aparece usando um biquíni sem alças preto, enquanto aproveita o dia ensolarado para se refrescar em uma piscina.

Além de esbanjar beleza ao fazer várias poses, Beltrão mostrou algumas peças de artes que estavam próximo ao local que ela estava nadando. "Piscina com arte. 1: Franz Weissmann; 2: Rubens Gerchman; 3: Bruno Giorgi; 4: Jackson Ribeiro; 5: Jackson Ribeiro; 6: Amilcar de Castro; 7: Amilcar de Castro; 8: Paulo Roberto Leal", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. "Que linda", disse uma seguidora. "Quase a garota do fantástico", brincou outra. "Maravilhosa", falou uma fã. "Deslumbrante", afirmou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Beltrão (@beltraomaria)

Maria Beltrão revela que combinou código com o marido

A jornalista Maria Beltrão participou do Portugal Show e entregou um código que tem com o marido, Luciano Saldanha. Segundo ela, por gostar muito de toque, pede que o companheiro a alerte. "Eu e meu marido a gente tem uma senha. Quando eu começo a pegar muito em pessoas aleatórias, eu peço para ele falar 'coentro'", entregou.

Ela falou sobre esse assunto ao contar detalhes de seu encontro com o Papa Francisco. A jornalista lembrou que o beijou e que notou que ele abriu espaço para uma aproximação quando fez um comentário sobre ela ser brasileira.

A partir daí, ela quis pegar, abraçar, beijar. "Até que um padre fez assim, sai minha filha, já foi (mostrou o sinal com as mãos)", contou. "Eu sabia que ele gostava de doce e levei um brigadeiro. Era para ele, né? Mas ele abençoou o brigadeiro para mim (risos)", acrescentou. Saiba mais!

Leia também:Áudio vazado de Maria Beltrão no É De Casa repercute na internet