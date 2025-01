Peixes e Sagitário são os signos que mais venceram o Big Brother Brasil

Na 25º edição do Big Brother Brasil, que estreia na próxima segunda-feira, 13, os times Camarote e Pipoca entram em duplas para disputar o prêmio

A 25ª edição do Big Brother Brasilestreia na próxima segunda-feira, 13, mas as duplas que compõem os 22 participantes da temporada já estão sendo anunciadas! Inclusive, nos próximos três meses de confinamento, a pergunta "quem será o campeão do BBB 25?", será muito recorrente pelos telespectadores. Então, que tal entender o perfil de cada vencedor do reality, com base na astrologia, para acertar o palpite deste ano?

A principal novidade do BBB 25 é que a primeira parte do programa será disputada em duplas, e só depois os jogadores seguirão sozinhos na disputa pelo prêmio. Para quem se interessa por astrologia, os signos podem ajudar a entender melhor o “perfil” de um campeão. Nas edições passadas, piscianos e sagitarianos foram os que mais conquistaram o público, com quatro vitórias para cada signo.

Em segundo lugar estão Escorpião e Áries, que levaram o prêmio três vezes para casa. Touro, Libra e Aquário aparecem juntos na terceira posição, com duas vitórias cada. Enquanto Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem só conquistaram a vitória uma vez cada. Os únicos que ainda não carregaram o título de campeão do programa são os capricornianos.

É importante destacar que esses são apenas os signos solares dos vencedores, mas há ainda uma série de aspectos que podem ser analisados ao fazer mapa astral, como a posição dos astros e casas astrológicas, que permitem compreender mais sobre a personalidade de cada participante.

Peixes: campeões intuitivos

Segundo a astróloga Cláudia Lisboa, os nativos do signo de Peixes são intuitivos, sensíveis, receptivos, emotivos e sonhadores. Os piscianos têm uma capacidade nata de enxergar detalhes e desvendar mistérios, além de terem uma intuição aguçada.

Essas características parecem ter ajudado em quatro edições do Big Brother Brasil. A primeira nativa de Peixes a ganhar o prêmio foi Cida Santos, que faturou R$ 500 mil na quarta edição do programa, em 2004.

Na edição seguinte, o pisciano Jean Wyllys levou a melhor. Tempos depois, na oitava edição, foi a vez da acreana Gleci Damasceno, que marcou a história do programa com o bordão: “vocês não sabem o prazer que é estar de volta”. Já em 2022, Peixes consagrou mais um campeão com a vitória de Arthur Aguiar, carinhosamente chamado de “pãozinho” pelos fãs.

Entre os participantes já confirmados na edição de 2025 não há nenhum pisciano.

Sagitário: campeões aventureiros

Dividindo o primeiro lugar com os piscianos, está o signo de Sagitário. Quem tem costume de ler horóscopo ou já fez um curso de astrologia completo sabe que os nativos deste signo são conhecidos pelo espírito aventureiro. Mas segundo Cláudia Lisboa, os sagitarianos vão muito além disso.

A astróloga explica que os nascidos sob o signo de Sagitário são pessoas espontâneas, autoconfiantes, positivas, com humor aguçado e determinadas. Em um programa como o Big Brother Brasil, os sagitarianos se dão bem por acreditarem que tudo é possível.

A primeira vez que o signo ganhou o programa foi em 2011, com Maria Melilo. Na edição seguinte, outro sagitariano conquistou o público: Fael Cordeiro. Ele foi o vencedor com a maior porcentagem de aprovação pelo público em todas as edições do programa, recebendo 92% dos votos na final.

Em 2021, foi a vez de Juliette Freire, campeã que marcou a história do programa pelo seu favoritismo e sucesso na internet, antes mesmo de sair da casa mais vigiada do Brasil.

Em 2025, a lista de sagitarianos campeões pode aumentar com a participação do ator Diogo Almeida, da estudante de nutrição Vilma Nascimento e do modelo Gabriel.

