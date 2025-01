Briga de Monique Evans, condenação de Ana Hickmann e desabafo de Preta Gil marcam a semana

Veja o que foi destaque na semana no mundo dos famosos

A semana foi marcada por acontecimentos polêmicos no mundo dos famosos. Nesta sexta-feira, 10, Monique Evans expôs briga com a filha, a modelo e influenciadora digital Bárbara Evans. Tudo começou ainda na quarta, 8, quando a campeã de A Fazenda 6 revelou que ela e a mãe tiveram desentendimento.

"Vamos para a verdade dos fatos. Nós moramos muito longe. Ela é casada com a Cacá [Werneck]. Eu vi um vídeo falando para eu largar a minha família e ir cuidar dela. Não! Eu tenho a minha família e eles precisam de mim. 3 filhos, marido, 3 cachorros e trabalho. Estamos afastadas, por opção dela! E peço que respeitem esse momento. Não irei mais me pronunciar sobre esse assunto", falou.

Hoje, Monique resolveu abrir o jogo sobre a confusão e negou o que a filha disse. "A Bárbara não veio ao aniversário da avó dela de 90 anos. A nossa briga foi por isso. Eu nunca pedi que ela viesse me ajudar. Primeiro porque eu não preciso que ninguém tome conta de mim. Eu me trato, tomo remédio. A minha mulher está aqui para me ajudar. Ela não veio para o aniversário de 90 anos da avó, você acha que ela viria por mim?", detalhou em entrevista ao jornal O Globo.

Na quinta, 9, Ana Hickmann foi condenada pela Justiça a pagar uma pensão de R$ 15 mil para seu ex-marido, Alexandre Correa. A decisão foi tomada pela juíza Renata Cristina Rosa da Costa, da Vara de Famílias e Sucessões de Itu. Nenhuma das partes se pronunciou sobre o assunto.

No mesmo dia, Christina Rocha foi à Globo para comentar o BBB 25 na maratona do Big Day. A aparição da ex-SBT na emissora carioca acontece dias após ela estrelar um comercial para promover o reality show. Fãs torcem para que ela conquiste seu programa na empresa.

A cantora Preta Gil segue em recuperação após uma cirurgia que durou mais de 20 horas. Internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ela fez uma reflexão. "Você é a soma de todas as escolhas corajosas e da fé que nunca te abandonou, mesmo nos dias mais desafiadores. Suas conquistas, mesmo que pequenas, são a prova de que vale a pena acreditar em si mesmo. Você tem superado coisas que um dia achou que não conseguiria", diz o texto.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE PRETA GIL:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Leia também:Bárbara Evans exibe fotos oficiais da festa luxuosa de aniversário dos filhos