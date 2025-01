Fernanda Garay anuncia nascimento de Aurora, sua primeira filha

A campeã olímpica de vôlei Fernanda Garay compartilha, nesta sexta-feira, 10, registros da filha, Aurora, fruto do relacionamento com Marcio Santos

A ex-atleta olímpica de vôlei Fernanda Garay, de 38 anos, surpreendeu os seus mais de 800 mil seguidores no Instagram ao anunciar que a primogênita, Aurora, nasceu na manhã desta sexta-feira, 10, em Curitiba, Paraná. A apresentadora esportiva da TV Globo publicou uma série de registros em seu perfil sobre a novidade.

"Nesta manhã do dia 10/01/2025 às 9:12 nasceu a Aurora! Estamos radiantes com a chegada dela e muito felizes em compartilhar a boa nova com todos vocês. Aurora veio para trazer luz para os nossos dias e nos mostrar que a vida pode e será ainda mais maravilhosa!!! Muito obrigada pelas mensagens e boas energias que recebemos em todos esses meses! Agora com licença que eu vou continuar babando a minha pequena, pois estou amortecida de tanto amor", escreveu na legenda.

Fernanda iniciou o relacionamento com o engenheiro Marcio Santos em 2007 e oficializou a união 10 anos depois em uma cerimônia no Rio Grande do Sul. Garay anunciou a gravidez de Aurora em julho de 2024 nas redes sociais antes de sua estreia no Central Olímpica, atração exibida pela TV Globo durante os jogos olímpicos.

Confira, abaixo, os registros publicados por Fernanda Garay em seu perfil no Instagram:

Fernanda Garay revela como é o quarto de Aurora

A ex-jogadora de vôlei Fernanda Garay finalizou a decoração do quarto da filha em dezembro e já está na expectativa para vê-la no ambiente planejado especialmente para ela.

Fernanda e o marido, o engenheiro Márcio Santos, escolheram um quarto clean para a herdeira e focaram em transmitir tranquilidade no ambiente. O quarto foi decorado com móveis soltos, incluindo berço, cama de apoio e poltrona de amamentação. Confira!

