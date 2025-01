Maiara perde a paciência com pedido e se recusa a passar informação

Maiara é questionada sobre qual é o seu segredo para perder peso, mas se recusa a passar informações do seu emagrecimento

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, perdeu a paciência e mandou um recado bem direto sobre os pedidos que recebe na internet. A estrela perdeu bastante peso nos últimos tempos, mas ainda não contou como conseguiu emagrecer. Com isso, ela sempre é questionada para revelar o seu segredo. Porém, ela disse que não vai contar.

Em um desabafo nas redes sociais, a artista disse que não vai passar detalhes do seu treino e alimentação porque as pessoas a criticaram quando emagreceu.

“Agora o povo fitness tudo querendo minha receita, não vou dar não. Porque na hora de me criticar, todo mundo me criticou. Vou passar treino não, e nem a comida. Vou passar é nada para vocês”, avisou.

Ela ainda completou: “Todo mundo falando m*rda e agora quer vir? Não, não vou passar passo a passo para ninguém, não. Só eu sei o que eu passei”.

A atitude dela repercutiu e os fãs apoiaram a artista. “Tá certíssima”, disse um internauta. “Apoiada”, declarou outro.

Hoje em dia, Maiara exibe a silhueta magérrima em fotos e em seus shows. Ela é dona de um corpo curvilíneo e adora compartilhar sua boa forma em fotos de biquíni.

Maiara abre o coração ao comemorar aniversário

A cantora Maiara, que faz dupla com Maraisa, usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre o seu aniversário. Ela completou 37 anos de vida no último dia 31, e celebrou a data especial compartilhando fotos de um ensaio fotográfico.

Na legenda da publicação, a famosa falou sobre o novo ciclo e fez um agradecimento. "Olá menina! Seus 37 anos chegaram… De ante de tudo que viveu… Só tem a agradecer a Deus! Todos os planos realizados… E ainda muita coisa pra se realizar… Mas calma menina… Você nunca precisou acelerar… E toda vontade do seu coração sempre foi cumprida… E em 2025 também será!", começou.

"Olhar pra mim hoje no espelho é me ver exatamente como ainda criança sonhei e acredite e concretizei… Ainda tenho muita coisa pra realizar?! Sim… Mas hoje sigo com mais planos realizados do que ainda não realizados… Gratidão Deus por tudo! Olha só a menininha de 4 anos dos cabelos curtos cor de mel aos poucos veem recuperando a sua essência se reconectando… Deus continue preservando essa busca… Que eu nunca desista de ser eu mesma… De preservar a minha essência… De ser a grande mulher que todos os dias eu venho tentando ser… O melhor de tudo é que "você" no caso eu… Já existo… No fundo, a gente só precisa se reconhecer!", acrescentou.

"Olhei pra mim mesma no espelho e gritei: 'Que poder, que mulher maravilhosa… Que força… Que orgulho!' Kkkk (se a gente não se amar, quem vai neh?! (Fica a dica). Extremamente feliz e plena pelos meus 37 anos! Totalmente realizada e feliz comigo mesma! Obrigada meu Deus pela honra… Pela vida… Pela saúde… Por tudo!", finalizou.

