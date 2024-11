Maiara choca ao exibir barriga tanquinho em look arrasador

Com look de festa poderoso, cantora Maiara choca ao mostrar barriga bem seca e muito definida; veja as fotos de como ela está

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, impressionou ao compartilhar novas fotos arrasadoras em sua rede social. Nesta segunda-feira, 25, a artista sertaneja postou os registros de uma produção de gala que fez para participar do evento In Concert em Santa Catarina e chocou com os detalhes.

Para se apresentar em grande estilo com sua irmã, a famosa elegeu um vestido cheio de brilhos e com recorte na barriga. Dona de uma silhueta sequinha, Maiara impressionou ao deixar seu abdômen mega definido à mostra.

"Esse look de milhões para toda a entrega que foi o nosso In Concert em Florianópolis, SC. E como sempre, Israel Valentim sempre se superando com essas joias, amei demais! Foi lindo, com a energia lá em cima para essa semana de muito trabalho", contou sobre o show e os acessórios que ajudaram a compor seu look poderoso.

Nos comentários da publicação, os internautas reagiaram ao verem a famosa usando o vestido cheio de atitude. "Uau! Que produção mais maravilhosa", admiraram os fãs. "Meu deus, que absurdo de linda", falaram.

Maiara revela que não toma mais remédios para dormir

Nos últimos meses, Maiara abriu o jogo sobre ter deixado de tomar remédio para dormir. Além de ter perdido muito peso, por conta de algumas mudança de hábitos, as alterações afetaram até seu modo de pegar no sono.

"Dormi mais do que a cama. Para quem não sabe, o Renato [terapeuta biomagnético Renato Braga] já sabe há muito tempo, vou contar um negócio para vocês. Durante muito tempo, fui adepta do remédio para dormir. E comecei um trabalho, já tem mais de um mês, né Renato? Para tirar os remédios de dormir. Tirei, só que agora vi que eu realmente não estava dormindo com os remédios", contou ela ao exibir o profissional que estava no local para fazer algumas terapias com ela.

